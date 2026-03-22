22 марта 2026 в 07:30

Ему все равно, солнце или тень, он везде будет расти и цвести: приживется в любом уголке дачи

Фото: D-NEWS.ru
Ищете растение, которое будет одинаково хорошо расти и на палящем солнце, и в густой тени, не требуя при этом никакого ухода?

Посадите барвинок малый — вечнозеленый многолетник, которому абсолютно все равно, солнце или тень, он везде будет расти и цвести, приживется в любом уголке дачи. Он одинаково пышно разрастается и на открытых солнечных участках, и под пологом деревьев, и с северной стороны дома, покрывая землю плотным ковром из блестящих листьев и нежных голубых или синих цветков-звездочек.

Барвинок не боится засухи, выдерживает морозы до –30 °C, не болеет и не интересует вредителей. Это растение — настоящая палочка-выручалочка для проблемных участков сада, где другие культуры отказываются расти.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
