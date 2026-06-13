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13 июня 2026 в 15:00

Посадите в июне — с июля сад утонет в бордово-пурпурных бархатных свечах. Многолетник для изысканных клумб

Фото: D-NEWS.ru
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Лаванда «марсала» — это многолетний вечнозеленый полукустарник, который завоевал любовь садоводов за свой уникальный, насыщенный цвет. В отличие от традиционной светло-лиловой лаванды, этот сорт поражает глубокими, драматичными оттенками темно-пурпурного и бордового, напоминающими цвет популярного итальянского вина. Компактные, ароматные соцветия длиной 5–8 см плотно покрывают куст с июля по август, создавая эффект бархатного ковра.

Высота растения достигает 40–50 см, ширина — до 60 см, что делает его идеальным для бордюров, каменистых садов и контейнеров. Лаванда светолюбива, засухоустойчива, предпочитает нейтральные или слабощелочные хорошо дренированные почвы. Не выносит застоя воды и тяжелой глины. Морозостойкость высокая (до -30°C), но в суровые зимы с малым снежным покровом рекомендуется легкое укрытие. Обрезка после цветения и весной стимулирует пышное кущение. Аромат этой лаванды — классический, камфорный, с фруктово-пряными нотками. «Марсала» привлекает пчел и бабочек, отлично подходит для сушки и создания саше.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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