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13 июня 2026 в 12:00

Плетистая волна из пурпурно-винных звезд поднимется на 2 метра и будет цвести до сентября. Многолетник цвета бургунди для красивого сада

Фото: D-NEWS.ru
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Клематис «Бургунди» (Clematis Burgundy) — это многолетняя лиана, которая способна преобразить любую вертикальную поверхность в пышный водопад из бархатных цветов. Ее крупные, махровые или полумахровые цветки диаметром 12–15 см окрашены в глубокий, насыщенный винно-красный оттенок с легким фиолетовым подтоном, напоминающий цвет бургундского вина.

Лепестки широкие, слегка волнистые, с более светлой серебристой каймой у основания, что придает цветку дополнительный объем и благородство. Цветение обильное и продолжительное: первая волна приходится на май — июнь на прошлогодних побегах, вторая — на июль — сентябрь на приросте текущего года. Высота лианы достигает 2–2,5 м, она цепляется за опоры листовыми черешками. Клематис светолюбив, предпочитает защищенные от ветра места с плодородной, рыхлой, хорошо дренированной почвой. Морозостойкость высокая (зона 4–5), но требует обрезки (3 группа — сильная либо комбинированная). Подходит для оформления арок, беседок, сеток и контейнеров. Отличный партнер для желтых и белых роз.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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