Сажаю в апреле и любуюсь на фиолетовое кружево: чудо-многолетник не боится ни засухи, ни дождя, ни возвратных морозов

Представьте, что вы рассыпали по клумбе горсть драгоценных аметистов, и они вдруг превратились в тысячи крошечных душистых звезд. Это и есть алиссум «Виолет Квин» (Violet Queen) — сорт, который действительно оправдывает свое королевское имя . Его низкорослые кустики с множеством стелющихся побегов вырастают всего до 12-15 см, но разрастаются в ширину до 40 см, создавая плотный, пышный «ковер» .

Во время цветения, которое начинается в июне и длится до заморозков, растение густо усыпано мелкими цветками насыщенного фиолетового оттенка . От них исходит невероятный, сильный медовый аромат, который привлекает в сад пчел и бабочек . Этот сорт идеален для обрамления бордюров, украшения альпинариев, подвесных корзин и балконных ящиков .

Алиссум «Виолет Квин» — светолюбивое и холодостойкое растение, которое хорошо переносит засуху . Чтобы продлить период цветения, достаточно обрезать растение на высоте 5-6 см, и оно порадует вас новой волной аромата.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.