Захарова заявила, что Россия не присваивает победу в ВОВ одному народу Захарова: Россия подчеркивает вклад разных народов в победу в ВОВ

Россия всегда подчеркивает общий вклад разных народов в победу в Великой Отечественной войне и предлагает всем присоединиться к сохранению памяти о ней, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на просветительском марафоне «Знание. Первые». По словам дипломата, ни разу не было сказано, что победа присвоена только одному этносу или одной народности, передает РИА Новости.

Каждый раз подчеркиваем общий вклад людей разных национальностей, разных народностей. Мы только и делаем, что предлагаем всем присоединиться к нашему общему пониманию победы и сохранению памяти о победе, — сказала Захарова.

Тем временем зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в видеообращении к участникам международной патриотической акции «Диктант Победы» отметил, что подвиги участников Великой Отечественной войны служат для России духовной опорой и помогают отличать добро от зла. Он подчеркнул, что события тех лет — важнейшая часть национальной памяти.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что примет участие в торжествах 9 мая в Москве. В своем видеообращении в соцсетях он также заявил о планах поездки в Германию.