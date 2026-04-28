28 апреля 2026 в 16:35

В Госдуме предложили ввести новые предметы в школах

Депутат Арефьев предложил ввести в школах предметы профильного труда

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, член ЦК КПРФ Николай Арефьев выступил с инициативой о введении в школах предметов профильного труда, включая создание швейных, слесарных и столярных мастерских. В беседе с NEWS.ru он отметил, что такая мера направлена на получение учениками конкретных профессиональных навыков.

Необходимо ввести в школах предметы профильного труда: оборудовать детям швейные, столярные и слесарные мастерские. Ребята, которые выйдут из стен такого учреждения, будут иметь определенные навыки по работе на фрезерных и токарных станках. Сегодня надо начинать уже работать как по системе фабрично-заводского обучения: к опытным кадрам прикреплять молодых необученных ребят. И тогда их можно ставить на новые линии, что позволит победить дефицит кадров, — сказал Арефьев.

Ранее в книжном сервисе «Литрес» и онлайн-платформе по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ ЕГЭLand сообщили, что большая часть российской молодежи хотела бы изучать литературу в школах с помощью мемов. По их данным, около 93% подростков находят юмористический контент полезным для запоминания информации.

Центробанк РФ ранее сообщил, что уровень безработицы в России остается на историческом минимуме. По данным регулятора, повышение зарплат в стране продолжает опережать рост производительности труда.

