28 апреля 2026 в 11:14

Сею эти «маленькие орхидеи» сразу в грунт: никакой рассады — к лету ковер цветов

Фото: D-NEWS.ru
Схизантус все чаще появляется в садах вместо привычных однолетников — и не случайно. Его называют «орхидеей для дачи»: сложный рисунок лепестков, контрастные пятна и нежные оттенки создают ощущение редкого экзотического цветка, хотя по факту он выращивается гораздо проще.

Главное открытие для многих — его можно сеять прямо в грунт, без возни с рассадой.

В результате получается густое, яркое цветение с эффектом «живого ковра». Кустики быстро разрастаются, покрываются десятками мелких цветов и выглядят так, будто это дорогая клумба из питомника. При этом уход минимальный — схизантус не капризен, если ему хватает света и легкой почвы.

Схизантус — однолетник, но с очень быстрым стартом. При посеве в апреле в открытый грунт он успевает набрать зеленую массу и зацвести уже к началу лета. Важно сеять в рыхлую почву, не заглубляя семена — им нужен свет для прорастания. Полив умеренный: переувлажнение он переносит хуже, чем легкую засуху.

Интересный факт: несмотря на «орхидейную» внешность, схизантус относится к семейству пасленовых — родственник томатов и картофеля. А еще он отлично привлекает опылителей и долго цветет, особенно если удалять отцветшие соцветия.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
