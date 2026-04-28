28 апреля 2026 в 13:05

Бросаю эти «забытые» цветы сразу в грунт: без рассады, цветут в первый год и украшают сад до осени

Фото: D-NEWS.ru
Пока многие продолжают возиться с рассадой, есть более простой путь — посев прямо в грунт. Резеда, лейя и урсиния как раз из таких культур: их можно сеять уже в апреле, они быстро всходят, не капризничают и зацветают в тот же сезон. При этом выглядят нестандартно и дают эффект «не как у всех».

Главное преимущество этих цветов — они однолетники с быстрым циклом: от посева до цветения проходит минимум времени, и уже к началу лета клумба выглядит оформленной. При этом уход сводится к базовому поливу и редкому рыхлению.

Резеда — тот случай, когда ценят не картинку, а аромат. Ее цветы скромные, но запах — насыщенный, медовый, особенно усиливается вечером. Цветет с июня и почти до сентября. Экспертный факт: раньше резеду специально высаживали у домов и террас именно как «живой парфюм» сада.

Лейя — редкий гость на участках, хотя зря. Ее желто-белые цветы выглядят необычно и сразу притягивают взгляд. Легко переносит прохладную весну, поэтому прямой посев в грунт для нее — лучший вариант. Зацветает быстро и держится до конца лета, примерно до августа–сентября.

Урсиния — находка для тех, кто не хочет возиться с уходом. Засухоустойчивая, любит солнце и бедную почву. Яркие оранжевые цветы раскрываются на свету и создают эффект «светящейся» клумбы. Цветет долго — с июня и до первых холодов, часто до октября.

Ранее мы рассказывали о «гофре» и еще 4 сортах для посадки прямо в грунт. Пышный ковер цветов до заморозков.

Ольга Шмырева
