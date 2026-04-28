Пользователи соцсети LOOKY смогут звонить бесплатно

В соцсети LOOKY ввели возможность пользоваться бесплатными звонками. Связаться с другими пользователями сервиса можно из любой точки мира.

Все последние месяцы наша разработка была сосредоточена на развитии функционала звонков. Мы провели тысячи тестовых циклов, чтобы наладить максимально устойчивую аудио- и видеосвязь. Таким образом, LOOKY становится еще более социальной платформой: нам важно, чтобы наши пользователи могли поддерживать коммуникацию, не опасаясь блокировок, — рассказал технический директор приложения Александр Ларионов.

Ранее мессенджер уже получил поддержку групповых чатов, возможность отправлять изображения, видео и файлы любых форматов, а также виджет для поиска и пересылки GIF-анимаций. В будущем планируется интеграция голосовых сообщений и коротких видеозаписей, групповые видеозвонки и создание каналов, привязанных к профилю пользователя. Также пользователям предлагают возможность переноса постов из других соцсетей, попавших под блокировки.

Ранее сообщалось, что фоновая работа мессенджера Telegram приводит к ускоренному разряду аккумуляторов iPhone. При этом число обращений владельцев устройств Apple в сервисные центры выросло почти в два раза с начала месяца.