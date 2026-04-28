«Пятёрочку» признали лидером на рынке горячего кофе среди ритейлеров

Торговая сеть «Пятё‌рочка» подтвердила статус лидера на розничном рынке горячего кофе, согласно исследованию РОМИР. Доля покупателей, отдающих предпочтение напиткам собственного бренда «Пятё‌рочка Кафе», составляет 76%. Этот показатель является наиболее высоким среди всех розничных игроков по охвату аудитории кофе навынос.

За несколько лет рынок горячего кофе изменился кардинально: если в 2023 году кофе чаще покупали в кофейнях, то к 2026 году доля покупок в продуктовых сетях и магазинах у дома выросла более чем вдвое — с 17 до 35%. Формат «кофе по пути» стал лидером продаж, подтверждая смену привычек россиян.

В текущих рыночных условиях «Пятё‌рочка Кафе» продолжает укреплять лидирующие позиции в сегменте. Доля бренда на рынке горячих напитков составляет 6,2%, что является максимальным значением среди розничных сетей. Торговая сеть лидирует по нескольким показателям: горячий кофе присутствует в каждом третьем чеке, а ценовая политика остается наиболее конкурентной по сравнению с другими участниками рынка.

Покупатели кофе навынос изменили приоритеты. Как показывают исследования, теперь главное — это удобство: чтобы кофе можно было взять по пути на работу или вместе с продуктами. Вкус тоже важен: натуральность и правильная крепость. И скорость — никто не хочет ждать дольше трех минут. А вот цена ушла на четвертый план. За последние три года она перестала быть препятствием для покупки: люди все чаще выбирают качество и комфорт, а не низкую стоимость.

Капучино (64%) и латте (54%) остаются самыми популярными напитками у россиян. Чаще всего к кофе добавляют корицу или карамельный сироп. В «Пятё‌рочке Кафе» 85% покупателей берут выпечку вместе с кофе (в других сетях — лишь 58%). Это говорит о высокой лояльности к свежей выпечке сети.

Ранее «Пятё‌рочка» учредила ежегодный День перехода на электронные чеки. Инициатива, которая будет отмечаться 22 апреля, направлена на привлечение внимания к проблеме переработки бумажных чеков и сокращение объема неэкологичных отходов в ретейле.