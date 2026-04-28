«Пятёрочку» признали лидером на рынке горячего кофе среди ритейлеров

Фото: Торговая сеть «Пятёрочка»
Торговая сеть «Пятё‌рочка» подтвердила статус лидера на розничном рынке горячего кофе, согласно исследованию РОМИР. Доля покупателей, отдающих предпочтение напиткам собственного бренда «Пятё‌рочка Кафе», составляет 76%. Этот показатель является наиболее высоким среди всех розничных игроков по охвату аудитории кофе навынос.

За несколько лет рынок горячего кофе изменился кардинально: если в 2023 году кофе чаще покупали в кофейнях, то к 2026 году доля покупок в продуктовых сетях и магазинах у дома выросла более чем вдвое — с 17 до 35%. Формат «кофе по пути» стал лидером продаж, подтверждая смену привычек россиян.

В текущих рыночных условиях «Пятё‌рочка Кафе» продолжает укреплять лидирующие позиции в сегменте. Доля бренда на рынке горячих напитков составляет 6,2%, что является максимальным значением среди розничных сетей. Торговая сеть лидирует по нескольким показателям: горячий кофе присутствует в каждом третьем чеке, а ценовая политика остается наиболее конкурентной по сравнению с другими участниками рынка.

Покупатели кофе навынос изменили приоритеты. Как показывают исследования, теперь главное — это удобство: чтобы кофе можно было взять по пути на работу или вместе с продуктами. Вкус тоже важен: натуральность и правильная крепость. И скорость — никто не хочет ждать дольше трех минут. А вот цена ушла на четвертый план. За последние три года она перестала быть препятствием для покупки: люди все чаще выбирают качество и комфорт, а не низкую стоимость.

Капучино (64%) и латте (54%) остаются самыми популярными напитками у россиян. Чаще всего к кофе добавляют корицу или карамельный сироп. В «Пятё‌рочке Кафе» 85% покупателей берут выпечку вместе с кофе (в других сетях — лишь 58%). Это говорит о высокой лояльности к свежей выпечке сети.

Ранее «Пятё‌рочка» учредила ежегодный День перехода на электронные чеки. Инициатива, которая будет отмечаться 22 апреля, направлена на привлечение внимания к проблеме переработки бумажных чеков и сокращение объема неэкологичных отходов в ретейле.

