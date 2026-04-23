«Пятерочка» учредила ежегодный День перехода на электронные чеки

Торговая сеть «Пятерочка», являющаяся частью продуктовой розничной компании X5, учредила ежегодный День перехода на электронные чеки. Инициатива, которая будет отмечаться 22 апреля, направлена на привлечение внимания к проблеме переработки бумажных чеков и сокращение объема неэкологичных отходов в ретейле.

Как свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы, в России ежедневно пробивается около 220 млн фискальных чеков, а за год их количество достигает свыше 80 млрд. Объем чековой ленты, ежегодно попадающей на мусорные полигоны, может достигать 60 тыс. тонн. При этом даже частичный переход в цифровой формат способен существенно сократить негативное воздействие на окружающую среду. Согласно данным торговой сети «Пятерочка», на электронные чеки приходится около 10% всех выданных чеков.

Бумажные чеки в силу технических аспектов действительно трудно поддаются переработке, а их объем остается колоссальным. То, что кажется повседневной и незаметной частью покупки, на практике превращается в заметную нагрузку на окружающую среду. Мы хотим обратить внимание всех покупателей и пользователей услуг, не только в нашей сети, но в целом по стране, что перевод чеков в электронный вид — это не только про экологичное поведение, но и про более комфортный клиентский опыт. Для нас это в первую очередь вопрос заботы — о людях, о повседневном удобстве и о том, в какой среде мы живем, — прокомментировал управляющий директор торговой сети «Пятерочка» Владислав Курбатов.

Сами покупатели обращают внимание на невостребованность бумажного чека. Согласно исследованию, проведенному Russian Field в марте — апреле 2026 года, 58% покупателей торговых сетей не забирают бумажные чеки постоянно, 49% делают это выборочно, в большинстве случаев оставляя их на кассе. Только 9% осознанно перешли на цифровой формат. Бумажные чеки при покупке всегда берут с собой 42% опрошенных, причем 26% из них сразу выкидывают их в мусорку.

Причины перевести чеки в электронный вид со стороны покупателей выглядят прагматично. Так, 32% респондентов не используют чеки как инструмент проверки, поэтому в бумажном виде они им не нужны. 29% не перешли на электронный формат, но забирать бумажные чеки забывают, а 26% опрошенных считают их лишним мусором. При этом треть респондентов заявляет, что электронный формат гораздо удобнее с учетом тех функций, которые чек несет сам по себе. По мнению покупателей, бумажные чеки целесообразно сохранить лишь для техники и товаров с гарантийным сроком обслуживания (57%), при покупке дорогих товаров (55%) или при необходимости отчитываться перед работодателем (51%).

Мы поддерживаем замечательную инициативу торговой сети: очень символично, что День перехода на электронные чеки будет отмечаться в День Земли. Перейти на электронный чек — это подарок Земле и вклад в сохранение лесов, сокращение загрязнения планеты химическими веществами, необходимыми для производства термобумаги. Мы надеемся, что к этой инициативе будут активно присоединяться другие компании, а средства, сэкономленные на печати чеков, пойдут на проекты по сохранению биоразнообразия лесов. Если бумажный чек необходим — предлагаем торговым компаниям использовать бумагу, сертифицированную по строгим стандартам лесной сертификации. Это поможет сохранять старовозрастные леса, — отметил директор системы «Лесной эталон», член общественного совета Рослесхоза Николай Шматков.

На данный момент 38% покупателей готовы перейти на электронные чеки и поддерживают саму идею, а 67% приспособятся к изменению механики, если мера реально уменьшит вред для окружающей среды. В качестве главных мотиваторов к переходу участники опроса называли возможность получения дополнительных бонусов и скидок (50%), возможность быстрого возврата товара без поиска бумажного чека (47%), более экологичное поведение (33%), удобство хранения всех чеков в едином интерфейсе (31%) и ускорение обслуживания на кассах (26%).

Гости «Пятерочки» уже могут отказаться от бумажных чеков в мобильном приложении в рамках экопроекта «Спаси лес», который был запущен в августе 2025 года. Для этого достаточно указать и подтвердить адрес электронной почты, а затем активировать функцию в профиле. С момента старта программы на цифровой формат перешли миллионы покупателей. Это позволило сэкономить более 220 тыс. рулонов чековой ленты и спасти 221 дерево.

Торговая сеть планирует, что в будущем к Дню перехода на электронные чеки смогут присоединиться и другие ретейлеры и участники рынка. Совместные усилия со стороны отрасли могут ускорить распространение цифровых чеков и сделать их стандартной практикой. Такие решения — часть системной работы компании в рамках стратегии устойчивого развития, где важна не только экология, но и поддержка более ответственных и комфортных повседневных привычек.