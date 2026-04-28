Успейте посадить в апреле — в июне сад укроют тысячи белых звездочек, от которых не отвести взгляд

Этот многолетник, известный также как «снежный ковер» или алиссум, по праву носит свое поэтичное название. Представьте: вы бросаете крошечные семена в землю весной, а уже через месяц ваш сад или балкон укрывается не просто цветами, а настоящим снежным покрывалом из тысяч белоснежных душистых звездочек. Его стелющиеся кустики высотой всего 10–15 см образуют плотный пышный ковер, полностью скрывая землю.

Это растение — мечта для занятых садоводов. «Снежные одежды» невероятно неприхотливы: они холодостойки, засухоустойчивы и могут расти даже в полутени, хотя на солнце их цветение становится наиболее обильным. Период цветения — с июня и до самых заморозков, и, если после первой волны слегка подрезать побеги, алиссум зацветет с новой силой. Кроме того, это растение обладает восхитительным медовым ароматом, который привлекает в сад пчел и бабочек, а его плотная посадка помогает подавлять рост сорняков.

Размножается алиссум семенами. Вы можете посеять их сразу в открытый грунт в апреле-мае или на рассаду в марте, слегка вдавив семена в почву, но не присыпая землей — им нужен свет для прорастания. Всходы появляются через 1-2 недели, а зацветает растение примерно через месяц после появления всходов. Идеально подходит для оформления бордюров, альпийских горок, подвесных корзин и как почвопокровное растение.

Мария Левицкая
