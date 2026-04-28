Кипящая нефть вышла из резервуара и разлилась по дороге в Туапсе

Выброс нефтепродуктов из резервуара произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, который загорелся в результате атаки ВС, заявил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале главы региона Вениамина Кондратьева, из-за этого горящая нефть разлилась по дороге и повредила несколько автомобилей.

Произошло вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара № 3, в результате чего горючее — нефть перекинулась на дорогу, повреждены насколько автомобилей. Сейчас [ситуацию] контролируем, — сказал он.

Ранее Кондратьев заявил, что последствия атаки беспилотников ВСУ на Туапсе непростые, но контролируемые. По его словам, пожарные и спасатели работают в тяжелейших условиях, и это настоящий героизм.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин по телефону заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о ситуации с пожарами на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникшими после ударов украинских БПЛА. По его словам, российский лидер поручил Куренкову направиться на место происшествия для контроля за ходом работ по ликвидации последствий.