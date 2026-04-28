Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 16:39

Кипящая нефть вышла из резервуара и разлилась по дороге в Туапсе

Выброс нефтепродуктов из резервуара произошел на НПЗ в Туапсе

Подписывайтесь на нас в MAX

Выброс нефтепродуктов из резервуара произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, который загорелся в результате атаки ВС, заявил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале главы региона Вениамина Кондратьева, из-за этого горящая нефть разлилась по дороге и повредила несколько автомобилей.

Произошло вскипание и выброс нефтепродуктов из резервуара № 3, в результате чего горючее — нефть перекинулась на дорогу, повреждены насколько автомобилей. Сейчас [ситуацию] контролируем, — сказал он.

Ранее Кондратьев заявил, что последствия атаки беспилотников ВСУ на Туапсе непростые, но контролируемые. По его словам, пожарные и спасатели работают в тяжелейших условиях, и это настоящий героизм.

До этого пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин по телефону заслушал доклад главы МЧС Александра Куренкова о ситуации с пожарами на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, возникшими после ударов украинских БПЛА. По его словам, российский лидер поручил Куренкову направиться на место происшествия для контроля за ходом работ по ликвидации последствий.

Регионы
Туапсе
пожары
НПЗ
нефтепродукты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.