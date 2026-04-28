Садовод рассказал, какие культуры можно высадить в период холодов

В период весенних холодов можно смело высадить морковь, горох, свеклу, салаты, редиску и бобы, посоветовал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, переданным «Радио 1», холодная и мокрая земля подойдет для рассады, которая не боится морозов и снега.

Немедленно высаживайте холодостойкие [культуры]. Морковку — пожалуйста. Даже если у вас каша со снегом — это нормальные условия для посева. Горох, свеклу, салаты, редиску, бобы — смело высаживайте, — порекомендовал Туманов.

Ранее Туманов заявил, что дождевание — один из самых эффективных методов защиты деревьев от заморозков. Он уточнил, что влажность смягчает воздействие ударов холода по ягодным и плодовым культурам. Эксперт также посоветовал набрасывать на ветки цветущих деревьев пленку, мокрые простыни или старые газеты.