28 апреля 2026 в 14:31

Садовод рассказал, какие культуры можно высадить в период холодов

Садовод Туманов посоветовал высадить морковь в период весенних холодов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В период весенних холодов можно смело высадить морковь, горох, свеклу, салаты, редиску и бобы, посоветовал председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, переданным «Радио 1», холодная и мокрая земля подойдет для рассады, которая не боится морозов и снега.

Немедленно высаживайте холодостойкие [культуры]. Морковку — пожалуйста. Даже если у вас каша со снегом — это нормальные условия для посева. Горох, свеклу, салаты, редиску, бобы — смело высаживайте, — порекомендовал Туманов.

Ранее Туманов заявил, что дождевание — один из самых эффективных методов защиты деревьев от заморозков. Он уточнил, что влажность смягчает воздействие ударов холода по ягодным и плодовым культурам. Эксперт также посоветовал набрасывать на ветки цветущих деревьев пленку, мокрые простыни или старые газеты.

Россиянам рассказали, за какой мусор в дворовом контейнере грозит штраф
Общество
Россиянам рассказали, за какой мусор в дворовом контейнере грозит штраф
Психолог дала совет, как пережить семейный отпуск без ссор
Life Style
Психолог дала совет, как пережить семейный отпуск без ссор
Успейте посадить в апреле — в июне сад укроют тысячи белых звездочек, от которых не отвести взгляд
Общество
Успейте посадить в апреле — в июне сад укроют тысячи белых звездочек, от которых не отвести взгляд
Цветет махровыми мини-розочками с июня до морозов и не боится дождей: чудо-многолетник для сада
Общество
Цветет махровыми мини-розочками с июня до морозов и не боится дождей: чудо-многолетник для сада
Лунный календарь на май 2026 года: фазы Луны и благоприятные дни для дел
Семья и жизнь
Лунный календарь на май 2026 года: фазы Луны и благоприятные дни для дел
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

