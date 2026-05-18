18 мая 2026 в 12:00

Распускается с июня по сентябрь волнами сиренево-голубых колокольчиков: рекордсмен по продолжительности цветения для всей России

Колокольчик карпатский «блю» — это многолетнее растение-рекордсмен, которое цветет с июня по сентябрь, радуя садовода волнами сиренево-голубых колокольчиков на протяжении почти всего лета.

Его крупные цветки в форме чаши диаметром до 5 см возвышаются на тонких стеблях над плотной прикорневой розеткой сердцевидных листьев. Сам куст очень компактный: он вырастает всего до 20–30 см в высоту и до 30 см в ширину. Несмотря на скромный рост, цветение бывает настолько обильным, что за эффектными бутонами порой почти не видно зелени.

Этот сорт — идеальный выбор для садоводов, ценящих красоту без лишних хлопот. Растение неприхотливо и отлично подходит для выращивания в разных климатических зонах. Колокольчик предпочитает солнечные участки, хотя мирится и с легкой полутенью. Почва ему нужна плодородная, хорошо дренированная, нейтральная или слабощелочная. Полив требуется умеренный: «блю» не любит застоя воды, но в жаркий период нуждается в регулярном увлажнении.

Мария Левицкая
