В Бангладеш запустили топливо в реактор энергоблока АЭС «Руппур»

Загрузка ядерного топлива в реактор начата на построенном с участием России первом энергоблоке АЭС «Руппур», сообщила госкорпорация «Росатом». В компании уточнили, что это произошло в Бангладеш, передает РИА Новости.

28 апреля 2026 г. на энергоблоке №1 АЭС «Руппур» (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик проекта — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») началась загрузка свежего ядерного топлива. Этот этап стал первым в рамках ключевого пускового этапа блока, — говорится в материале.

Ранее глава Росатома заявил, что госкорпорация спокойно относится к любым попыткам Венгрии еще раз обсудить экономику проекта АЭС «Пакш-2». По его словам, если партнеры исходят из рациональных критериев, то в холдинге готовы к диалогу: стоимость сооружения АЭС — это не политический лозунг, а результат профессиональной калькуляции, инженерных решений и требований безопасности.

До этого Лихачев отметил, что Росатом планирует максимально быстро возобновить строительство новых блоков АЭС «Бушер» в Иране, как только наступит мир на Ближнем Востоке. Кроме того, он добавил, что после начала военных ударов по Ирану с АЭС «Бушер» было эвакуировано более 600 российских специалистов.