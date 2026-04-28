В Бангладеш запустили топливо в реактор энергоблока АЭС «Руппур»

Фото: Rosatom/Global Look Press
Загрузка ядерного топлива в реактор начата на построенном с участием России первом энергоблоке АЭС «Руппур», сообщила госкорпорация «Росатом». В компании уточнили, что это произошло в Бангладеш, передает РИА Новости.

28 апреля 2026 г. на энергоблоке №1 АЭС «Руппур» (генеральный подрядчик и генеральный проектировщик проекта — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») началась загрузка свежего ядерного топлива. Этот этап стал первым в рамках ключевого пускового этапа блока, — говорится в материале.

Ранее глава Росатома заявил, что госкорпорация спокойно относится к любым попыткам Венгрии еще раз обсудить экономику проекта АЭС «Пакш-2». По его словам, если партнеры исходят из рациональных критериев, то в холдинге готовы к диалогу: стоимость сооружения АЭС — это не политический лозунг, а результат профессиональной калькуляции, инженерных решений и требований безопасности.

До этого Лихачев отметил, что Росатом планирует максимально быстро возобновить строительство новых блоков АЭС «Бушер» в Иране, как только наступит мир на Ближнем Востоке. Кроме того, он добавил, что после начала военных ударов по Ирану с АЭС «Бушер» было эвакуировано более 600 российских специалистов.

Мужчина уснул с включенным обогревателем и устроил пожар в доме
Названа причина смерти народного артиста России Ляпидевского
Зеленский объявил Нетаньяху зерновую войну: как его накажут Израиль с США
Возросло число погибших при сходе лавины на руднике в Бурятии
Путин назвал одно из главных испытаний для системы здравоохранения России
Путин защитил Голикову от московской непогоды
Историка Бутягина спасли от Украины: за что хотели судить, как помог Трамп?
Музыкальный критик ответил, кто из детей звезд обладает талантом
Политолог раскрыл, как Киев может сорвать поставки зерна из РФ в Израиль
Роботы вместо солдат, «дырявая» ПВО Киева: новости СВО на вечер 28 апреля
Украинская НПО признана нежелательной в РФ за антироссийскую деятельность
Парад Победы в Москве на 9 Мая: состоится или нет, пустят ли Фицо
Суд огласил приговор главе букмекерской фирмы «Мелбет»
Умер народный артист России Роберт Ляпидевский
Четыре беспилотника попытались атаковать город-спутник ЗАЭС
Путин оценил работу сотрудников скорой помощи в условиях СВО
Нефтяной магнат из Югры накачивал экстремистов оружием на миллионы рублей
«Работает безотлагательно и бесплатно»: Путин о скорой помощи в России
«Реликты фашизма»: сенатор о запрете русских имен и фамилий в Латвии
Российский актер рассказал о возможности попасть в голливудское кино
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
