«Спокойно относимся»: в Росатоме успокоили Венгрию по поводу АЭС «Пакш-2» Лихачев: Росатом готов обсуждать с Венгрией экономику проекта АЭС «Пакш-2»

Росатом спокойно относится к любым попыткам Венгрии еще раз обсудить экономику проекта АЭС «Пакш-2», заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью газете «Страна Росатом». По его словам, если партнеры исходят из рациональных критериев, то в холдинге готовы к диалогу.

Мы абсолютно спокойно относимся к любым попыткам еще раз обсудить экономику проекта «Пакш-2». Для нас здесь нет предмета для эмоций, — отметил Лихачев.

Он уточнил, что стоимость сооружения АЭС — это не политический лозунг, а результат профессиональной калькуляции, инженерных решений и требований безопасности. Каждую цифру в смете Росатом готов обосновывать и защищать в профессиональном диалоге, резюмировал Лихачев.

Ранее лидер одержавшей победу на выборах венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что все договоренности по строительству электростанции «Пакш-2» будут подвергнуты тщательной проверке, а часть из них — возможно, аннулируют. На пресс-конференции политик анонсировал начало переговоров по данному вопросу.