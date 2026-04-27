Цветет махровыми мини-розочками с июня до морозов и не боится дождей: чудо-многолетник для сада

Цветет махровыми мини-розочками с июня до морозов и не боится дождей: чудо-многолетник для сада

Если мечтаете о цветнике, где все лето царят роскошные бутоны, но с розами слишком много хлопот, присмотритесь к махровым бегониям. Их крупные пышные цветы действительно напоминают миниатюрные розы или даже камелии, но при этом они гораздо неприхотливее.

Современные клубневые разновидности радуют глаз с начала лета до самых заморозков, прекрасно чувствуя себя даже в легкой тени, где многие «королевы» отказываются цвести. Низкорослые кустики (всего 15–25 см) идеально подходят для оформления бордюров, рабаток и переднего плана цветников, а разнообразие оттенков — от ослепительно-белого и нежно-лососевого до ярко-красного и желтого — позволяет создавать удивительные композиции.

В отличие от капризных роз, бегонии не требуют частых подкормок и укрытия на зиму (клубни достаточно выкопать и хранить в прохладе). Их плотные, глянцевые листья сохраняют декоративность даже в дождливое лето, а цветение продолжается до октября, наполняя сад яркими фонариками.

