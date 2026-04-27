Внук Фиделя Кастро сравнил политику США с работорговлей

Предложения США снять энергетическую блокаду Кубы в обмен на отказ от суверенитета напоминают работорговлю, заявил внук кубинского лидера Фиделя Кастро Фидель-Антонио Кастро-Смирнов, выступая на форуме Международной социалистической сети Совинтерн. Он также отметил одержимость Белого дома идеей уничтожения островного государства.

Нам говорят: «Откажитесь от достоинства, суверенитета, склонитесь перед нами, и мы вам вернем свет». Это не дипломатия, а подобие торговли рабами, — сказал Кастро-Смирнов.

По его оценке, президент США Дональд Трамп ошибается, полагая, что давление на Гавану приведет к нужному Вашингтону результату. Кастро-Смирнов подчеркнул, что кубинский народ в очередной раз без колебаний бросил вызов империи.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Гавана не хочет войны с Вашингтоном и придерживается оборонительной и неагрессивной политики. Кубинский лидер подчеркнул, что выступает против любого нападения, и призвал американскую сторону к диалогу на основе взаимного уважения.