Дроны ВСУ повредили известный монумент в Севастополе Обелиск «Городу-герою Севастополю» оказался поврежден при атаке ВСУ

Обелиск «Городу-герою Севастополю» оказался поврежден во время массированной атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 26 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Сейчас монумент обследуют представители профильных служб, территория вокруг памятника оцеплена.

Профильные службы обследуют обелиск «Городу-герою Севастополю». Он поврежден при массированной вражеской атаке. Территория у памятника оцеплена. Специалисты осмотрели площадку у памятника на наличие опасных предметов, — говорится в сообщении.

Ранее глава департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский заявил, что после массированной ночной атаки дронов ВСУ пожарным удалось ликвидировать пять очагов возгорания. Спасатели предотвратили переход огня на жилые и коммерческие объекты.

По данным Краснокутского, всего зафиксировано 75 мест падения обломков БПЛА. Сотрудники пиротехнических служб отработали соответствующие заявки за сутки.

В результате атаки со стороны ВСУ в Севастополе пострадали более 100 многоквартирных домов и 79 частных домовладений. В зданиях выбиты оконные стекла, также зафиксированы повреждения балконов и фасадных элементов.