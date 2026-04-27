27 апреля 2026 в 15:58

Дроны ВСУ повредили известный монумент в Севастополе

Обелиск «Городу-герою Севастополю» оказался поврежден при атаке ВСУ

Обелиск «Городу-герою Севастополю» Обелиск «Городу-герою Севастополю» Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Обелиск «Городу-герою Севастополю» оказался поврежден во время массированной атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 26 апреля, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Сейчас монумент обследуют представители профильных служб, территория вокруг памятника оцеплена.

Профильные службы обследуют обелиск «Городу-герою Севастополю». Он поврежден при массированной вражеской атаке. Территория у памятника оцеплена. Специалисты осмотрели площадку у памятника на наличие опасных предметов, — говорится в сообщении.

Ранее глава департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский заявил, что после массированной ночной атаки дронов ВСУ пожарным удалось ликвидировать пять очагов возгорания. Спасатели предотвратили переход огня на жилые и коммерческие объекты.

По данным Краснокутского, всего зафиксировано 75 мест падения обломков БПЛА. Сотрудники пиротехнических служб отработали соответствующие заявки за сутки.

В результате атаки со стороны ВСУ в Севастополе пострадали более 100 многоквартирных домов и 79 частных домовладений. В зданиях выбиты оконные стекла, также зафиксированы повреждения балконов и фасадных элементов.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт ответил, можно ли будет наследовать криптовалюту
Деталь от танка травмировала водителя на трассе в российском регионе
В российском городе начали укреплять дамбу из-за подъема воды в реке
Жильцы 14 квартир в Екатеринбурге не могут вернуться домой после атаки БПЛА
Внук Фиделя Кастро сравнил политику США с работорговлей
В России впервые осудили человека за символы сатанизма
Экс-главу «Пластик лоджик» осудили за растрату
Гастроэнтеролог перечислил лучшие виды рыбы для шашлыка
Швейцария решит судьбу дочери первого президента Узбекистана
Водителям дали советы, как не попасть в аварию на летней резине в снегопад
Развожаев раскрыл подробности о пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь
Люберчанам рассказали, как в городе устраняли последствия снегопада
Молнии убили 14 человек в одной из стран Азии
Путин пообещал, что Россия приблизит мир на Ближнем Востоке
Стало известно, когда в Москве закончится снегопад и растают сугробы
«Изрядный путь»: Песков объяснил важность российского парламентаризма
В дептрансе обратились к москвичам на фоне снегопада
Новый глава Россотрудничества Чайка заявил о широком круге задач ведомства
На Урале рассказали о состоянии единственной пострадавшей при атаке БПЛА
Путин встретился с главой МИД Ирана
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

