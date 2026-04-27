Рухнувшее дерево насмерть придавило уже второго жителя Самары за сутки

Мужчина погиб из-за упавшего от непогоды дерева в Самаре, заявил в беседе с ТАСС источник в региональных оперативных службах. По его словам, трагедия произошла на улице Карла Маркса. Это уже второй за сутки подобный случай со смертельным исходом.

На улице Карла Маркса в Самаре в результате падения дерева погиб мужчина, — уточнил информатор.

Ранее сообщалось, что дерево придавило насмерть 14-летнюю девочку и ранило ее 13-летнюю подругу на Нижегородской улице в Куйбышевском районе Самары. 14-летняя школьница погибла на месте, ее приятельница находится в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

До этого стало известно, что четыре человека пострадали из-за сильного снегопада в Москве. В частности, ребенка придавило деревом в районе Лефортово. Кроме того, падения деревьев зафиксировали в Северном Измайлово. Аналогичный инцидент произошел и в Ростокино. Сейчас на территории Московского региона действует оранжевый уровень погодной опасности.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

