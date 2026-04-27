27 апреля 2026 в 17:19

Проживший 111 лет американец раскрыл секрет долголетия

People: 111-летний американец назвал хороший сон секретом долгой жизни

Хороший сон способствует долгой жизни, заявил 111-летний американец Луис Кано. Он также отметил, что поддерживать крепкое здоровье ему помогает отказ от алкоголя и курения, передает издание People.

Много не пейте. Высыпайтесь и не курите, — сказал Кано.

Мужчина родился 9 декабря 1914 года. Он занимает 112-е место в списке старейших людей мира. Кано работал в автобусном парке, у него 10 детей, 11 внуков и пять правнуков.

Ранее сообщалось, что самая пожилая монахиня в мире американка Францис Доминичи Пискателла отметила свой 113-й день рождения. За свою долгую жизнь она стала свидетельницей смены 20 президентов США и 10 понтификов, включая папу римского Льва XIV, который направил ей личные поздравления. Несмотря на почтенный возраст, сама именинница относится к долголетию философски.

До этого 105-летняя жительница Великобритании Эйлин Уилки назвала херес и овсяную кашу секретами своего долголетия. Свой день рождения она отпраздновала в доме престарелых в городе Фрум, графство Сомерсет. Долгожительницу поздравили дети, восемь внуков и друзья.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

