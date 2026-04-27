Петербургский суд признал экстремистской «Российскую ЛГБТ-сеть»

Санкт-Петербургский городской суд признал межрегиональное движение «Российская ЛГБТ-сеть» («Российская ЛГБТ-сеть» внесена Минюстом РФ в список иноагентов; ЛГБТ — движение, признанное в РФ экстремистским, деятельность запрещена) экстремистским объединением, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Таким образом, деятельность организации на территории России запрещена.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административный иск ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к межрегиональному общественному движению «Российская ЛГБТ-сеть» о признании данного движения экстремистским объединением и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации. Суд требования административного истца удовлетворил, — говорится в сообщении.

О подаче иска стало известно еще в феврале. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалы имели гриф «секретно».

«Российская ЛГБТ-сеть» действовала с 2006 года и позиционировала себя как организация, занимающаяся защитой прав и социальной адаптацией сексуальных и гендерных меньшинств. В ноябре 2021 года Минюст РФ включил движение в реестр иностранных агентов.

Ранее Таганский суд Москвы признал американскую компанию — разработчика искусственного интеллекта Character Technologies, Inc виновной в пропаганде ЛГБТ и неудалении запрещенной в России информации. Судья назначил компании административное наказание в виде штрафа на общую сумму 7,5 млн рублей.