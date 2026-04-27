Черная метка Трампу: кто и почему хочет убить президента США — все версии

Покушение на Дональда Трампа вызывает все больше вопросов. Кому могла быть выгодна смерть главы Белого дома — анонимным глобалистам, политическим оппонентам или даже союзникам — и при чем здесь может быть искусственный интеллект — в материале NEWS.ru.

Что известно о нападении на Трампа и его окружение

Покушение на президента США Дональда Трампа, произошедшее в отеле Washington Hilton 25 апреля во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, обрастает версиями и вопросами.

По версии следствия, попытку покушения осуществил Коул Аллен, который въехал в отель, где проводился прием, несколькими днями ранее. Перед тем как начать действовать, он написал манифест, в котором говорится, что Трамп «насильник» и «педофил». Трамп в свою очередь назвал эти обвинения ложью и измышлениями «больного человека».

Издание The New York Post сообщает, что Аллен критиковал Трампа за «недостаточную помощь Украине», это также могло быть мотивом стрелка.

Подозреваемый в попытке покушения Аллен был задержан на месте преступления, ему предъявлены обвинения по двум пунктам за использование огнестрельного оружия и одному — за нападение на федерального офицера. В результате стрельбы одна из пуль попала в бронежилет сотрудника Секретной службы.

Почему версия о нападении одиночки выглядит неубедительно

Трамп за годы своей политической активности нажил себе массу врагов, которые могут быть не формализованы как политическая сила, отметил историк и политолог Владимир Андреев.

«В американской политической культуре покушение и убийство президентов — не такой уж редкий случай. Глав США убивали в ходе покушений четырежды. Это были Авраам Линкольн, Джеймс Гарфилд, Уильям Маккинли и Джон Кеннеди. Но сейчас речь идет не про одиночек, а про целые группы, которые объединяет ненависть к той Америке, которую пытается строить Трамп. Америка в основе своей достаточно христиански ориентированная страна, которая сейчас поддерживает Израиль. Она не поддерживает социалистические „эксперименты“, такие как льготы, пособия, бесплатная медицина, бесплатное образование. И такая Америка — а именно ее возрождает Трамп — очень многим не нравится. Этих людей достаточно много, и, конечно, среди них найдется немало радикалов», — подчеркнул в беседе с NEWS.ru эксперт.

Историк спецслужб, редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов отметил, отвечая на вопрос NEWS.ru, что не верит в версию с сумасшедшим одиночкой.

«Сам факт того, что некий одинокий стрелок смог пройти через практически непроницаемую систему охраны первых лиц государства, уже выглядит фантастично. Он практически вплотную приблизился к президенту. И не на митинге, то есть куда более стихийном и многочисленном скоплении людей, а на официальном мероприятии в столице США, где меры безопасности по умолчанию строже», — пояснил эксперт.

Как покушались на Трампа раньше

Это уже не первая попытка убийства Трампа. До этого американского президента пытались ликвидировать трижды. В июле 2024 года в Батлере (Пенсильвания) во время предвыборного митинга в Трампа стрелял Томас Мэтью Крукс, который попал главе Белого Дома в ухо. Стрелок был ликвидирован Секретной службой.

В сентябре того же года Райан Уэсли Раут прятался на поле для гольфа во Флориде, где играл Трамп. Стрелок был задержан и приговорен к пожизненному заключению.

В октябре 2024 на один из митингов Трампа пытался проникнуть Вем Миллер, у которого при задержании нашли дробовик, пистолет и патроны к ним. Оружие было приобретено им незаконно.

По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, покушений на Трампа и других деятелей в США будет еще больше.

«То ли еще будет, если, например, американские политики начнут сталкиваться с какими-нибудь FPV-дронами, которые будут пытаться, например, устраивать сбросы где-нибудь на предвыборных митингах. А я думаю, что рано или поздно к этому все и придет. А борьбы с этим у США, в принципе, нет», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.

Учитывая раскол в американском обществе, Дудаков не исключил, что подобного рода попыток покушений на первых лиц государства и самых разных политиков будет происходить все больше.

«У них как раз впереди очень бурный электоральный цикл с выборами в конгресс. Поэтому это не последнее подобного рода покушение», — сказал эксперт.

Кто может стоять за нападением на Трампа и его сторонников

Помимо анонимных, радикально настроенных групп, есть и «официальные» политические силы, которым было бы выгодно устранение Трампа, указал Мзареулов.

«Для демократов Трамп представляет угрозу даже после окончания своих президентских полномочий. Он мощный трибун и идеолог, он талантливый, хоть и весьма экспрессивный оратор. У него есть организационный опыт. После ухода с поста главы государства он может стать „паровозом“ для Республиканской партии», — отметил эксперт.

Однако, по его мнению, мотивы для устранения главы государства есть и у республиканцев, поскольку в глазах сторонников Трамп теряет политические очки. Избавление от него — это избавление от «хромой утки».

«А вторым номером за Трампом идет Вэнс, который очень неплохо может послужить локомотивом на выборах. Вот и получается, что выгод у республиканцев в этом смысле даже больше. Устранив Трампа, они получают молодого лидера с очень большими шансами на президентское кресло. А демократы в случае устранения нынешнего президента обретают головную боль в виде очень сильного политического конкурента», — подчеркнул историк спецслужб.

Кто еще мог организовать покушение на Трампа, несмотря на все меры безопасности

За покушением на Трампа мог стоять вообще не человек, а ИИ и нейросети, которые используются правительственными аналитиками, силовыми ведомствами и спецслужбами США, считает Мзареулов.

«Во все американские госструктуры, включая и секретную службу, и ФБР, и, самое главное, службы надзора за интернет-трафиком населения, сейчас активно внедряется искусственный интеллект. Госслужащим предоставляется право окончательного решения, но это решение принимается на основе информации, собранной и выдаваемой искусственным интеллектом. А если на основе собственной модели мышления искусственный интеллект своеобразно интерпретирует материалы тревожных принципов, признаков, что такой-то человек готовит покушение? А если ИИ решил, что Трамп — сам по себе угроза для США? Какие цели может преследовать „информационное покрывало“, которое окутывает весь госаппарат, совершенно непонятно. Могла ли сеть ИИ принять подобное решение самостоятельно или просто рассчитала риски и выдала их компетентным сотрудникам в спецслужбах, а те уже решили не слишком напрягаться по поводу угрозы покушения на Трампа? Например, потому что ИИ доказал им, что риск от живого Трампа больше, чем от мертвого?» — задался вопросом эксперт.

По его мнению, как бы безумно это не звучало, но «это куда более логичная версия, чем то, что сумасшедший постоялец отеля с дробовиком прошел все слои президентской охраны, как нож сквозь масло».

По словам Андреева, глобальная информационная среда действительно выступила одним из факторов покушения.

«С развитием информационных технологий, несмотря на все запреты и ограничения, можно получить информацию о чем угодно. Мог ли Аллен получить данные о времени и месте мероприятия, где будет Трамп? Да легко. Мог ли узнать планировку отеля и то, где обычно выставляет Секретная служба охранные посты? Полагаю, да. Но самое главное — именно из Сети Аллен мог получить мотив пойти на покушение. Одиночки, которые сидят за экраном своего компьютера, ужасаются количеству насилия, которое творит американская армия и вообще Америка в целом, — это уже давно не безобидные городские сумасшедшие. У них есть ресурс, чтобы реализовать свои самые безумные планы в жизнь», — подытожил политолог.

