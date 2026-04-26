26 апреля 2026 в 04:28

Трампа эвакуировали с важного мероприятия: что известно, было ли покушение

Президент США Дональд Трамп был эвакуирован с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома из-за шума в зале, похожего на стрельбу. Что об этом известно?

Что известно об эвакуации Трампа со встречи с журналистами

Из трансляции мероприятия следует, что встречу срочно прервали и попросили всех удалиться после нескольких хлопков. На сцену, где находился президент, вышли сотрудники секретной службы с боевым оружием. Главу государства пришлось эвакуировать.

CNN со ссылкой на агента Секретной службы сообщает, что охрана задержала вооруженного человека. По информации пресс-пула Белого дома, агенты предупредили о выстрелах и начали эвакуировать людей из здания.

На мероприятии в Washington Hilton, помимо лидера Штатов, присутствовали первая леди Мелания Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Всех их срочно вывели из помещения.

На мероприятии присутствовало более 2600 человек, сообщает Reuters. Когда раздались выстрелы, некоторые бросились к выходу, другие искали укрытие. Здания отеля сейчас оцеплены, сообщает AFP.

Как передает CNN, Трамп и другие члены его администрации находятся в безопасности, в результате инцидента никто не пострадал. Мероприятие планируют продолжить.

В настоящий момент нет данных о мотивах стрелка или его целях.

Что известно о попытках убить Трампа

Известно, что на жизнь президента США неоднократно покушались. Один из самых громких инцидентов произошел в ночь на 13 июля 2024 года. Трамп выступил перед избирателями в рамках президентской гонки в городе Батлер в штате Пенсильвания. Во время мероприятия в политика несколько раз выстрелили, он был ранен в ухо и госпитализирован. Стрелявшим оказался мужчина 20 лет, республиканец Томас Мэтью Крукс. Он находился на крыше расположенного рядом здания. Его ликвидировал снайпер Секретной службы США.

Трамп прошел обследование в больнице и спустя всего несколько часов после покушения прилетел в штат Нью-Джерси.

На пресс-конференции после инцидента Кевин Рожек, специальный агент ФБР, отвечающий за отделение в Питтсбурге, сказал, что «удивительно», что преступник смог произвести несколько выстрелов во время митинга в поддержку Трампа.

До этого, 18 июня 2016 года, на предвыборном митинге в Лас-Вегасе (штат Невада) 19-летний британец Майкл Сэндфорд попытался отобрать пистолет у полицейского, чтобы убить Трампа. Сэндфорда задержали. Позже суд признал его психически нездоровым и приговорил к 12 месяцам тюрьмы и штрафу. В мае 2017 года его депортировали в Великобританию.

Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
