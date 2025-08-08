Трамп, Клинтон, Буш: кто из элиты побывал на острове педофилов Эпштейна

В деле покойного финансиста Джеффри Эпштейна продолжают появляться новые скандальные детали. Британские СМИ утверждают, что брат короля Карла III принц Эндрю приглашал бизнесмена в ложу с королевой Елизаветой II на скачках в Аскоте. Позже у Эпштейна нашли портрет экс-президента США Билла Клинтона в женской одежде. Все это в очередной раз подтверждает: финансист был на короткой ноге с самыми влиятельными представителями мировой элиты. Кто еще входит в список гостей его аморальных вечеринок — в материале NEWS.ru.

Что известно о находках в доме Эпштейна

Газета The New York Times на днях впервые показала изнутри особняк Эпштейна на Манхэттене в Нью-Йорке. Этот дом был продан финансисту в 1998 году миллиардером Лесли Векснером. Эпштейн переделал жилище на свой вкус, причем весьма эксцентричный.

В особняке были найдены сотни снимков со знаменитостями — от Мика Джаггера и Илона Маска до президента США Дональда Трампа и папы римского Иоанна Павла II. В коллекцию Эпштейна вошли и необычные экспонаты — глазные протезы в рамках на стенах вдоль входа, статуя женщины в свадебном платье на канате, долларовая купюра с подписью Билла Гейтса и надписью «Я был неправ», провокационный портрет Билла Клинтона в синем платье и на каблуках. Еще один артефакт — первое издание «Лолиты» Набокова. Говорят, эту книгу бизнесмен любил читать своим гостям.

На снимках видно, что в спальне над кроватью Эпштейна была установлена камера видеонаблюдения. На фото попал и знаменитый «массажный кабинет», увешанный картинами обнаженных женщин, с большим серебряным шаром на цепи и полками с лубрикантом.

Особняк Эпштейна на Манхэттене в Нью-Йорке Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кто посещал вечеринки Эпштейна

Эпштейн, которого в 2008 году осудили за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в 2019-м — на этот раз по обвинению в торговле девушками, в том числе 14-летними, и склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер был найден мертвым в тюрьме. Его смерть признали самоубийством.

Хотя самого Эпштейна давно нет в живых, подробности его дела всплывают до сих пор. В феврале 2025 года Министерство юстиции США опубликовало связанные с ним материалы, где упоминаются имена целого ряда знаменитостей. В этот список попали Дональд Трамп, его бывшая жена Ивана и их дочь Иванка. При этом Минюст подчеркивал: это не значит, что они были в «списке клиентов» Эпштейна — семейство Трамп лишь упоминается среди его контактов.

Список, о котором идет речь, Эпштейн мог вести, чтобы шантажировать входящих в него влиятельных людей. Однако Axios утверждает, что у американских ведомств нет доказательств его существования.

Американист Борис Межуев в беседе с NEWS.ru отметил, что если «список Эпштейна» все же был, то неясно, для чего его вели.

«Наверняка не все клиенты были связаны с педофилией или участвовали в развратных мероприятиях. Некоторые не думали, что эти списки могут дискредитировать их до того, как выяснилось, что сам Эпштейн был педофилом. Я не очень-то верю в то, что есть целая сеть педофилов среди американских элит», — сказал он.

Кто мог быть в «списке Эпштейна»

В материалах дела, которые публиковал Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк, приводились показания одной из свидетельниц по имени Джоанна Сьобер. Она называла среди возможных клиентов Эпштейна Билла Клинтона. «Однажды он сказал, что Клинтон любит молодых, имея в виду девушек», — гласят показания.

Одним из самых близких друзей Эпштейна считается британский принц Эндрю, который, предположительно, посещал вечеринки финансиста 67 раз. The Mirror сообщает, что благодаря дружбе с Эндрю миллиардер познакомился с королевой Елизаветой II. По данным СМИ, есть даже подтверждение в виде фотографии — на ней Эпштейн и его сообщница Гислейн Максвелл запечатлены в ложе ипподрома в Аскоте, доступ к которой был только у членов королевской семьи и их гостей.

Принц Эндрю Фото: Pool/Keystone Press Agency/ Global Look Press

Предположительно, в судебных файлах по делу Эпштейна упоминаются имена около 170 политиков, бизнесменов и знаменитостей: Марка Цукерберга, британского музыканта Брайана Ферри, астрофизика Стивена Хокинга, мультмимиллиардера Гленна Дубина, экс-президентов США Джорджа Буша — старшего и Джорджа Буша — младшего, сенатора Линдси Грэма, экс-премьера Британии Бориса Джонсона, Леонардо Ди Каприо, Кэмерон Диас, Брюса Уиллиса и других.

Политолог Сергей Марков в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что «список Эпштейна» — это образное выражение, совокупность технических списков, которые существуют у менеджеров для работы с клиентами. По его словам, такие «специалисты» должны знать, какие развлечения предлагать своим заказчикам. Марков считает, что различного рода девиации, включая педофилию, могут быть более распространены среди элит, чем в обычном обществе.

«Дело в том, что обычные люди стараются подавить в себе такое влечение. Они, как правило, не могут себе позволить делать это скрытно. А миллиардеры, политики, криминалитет, звезды шоу-бизнеса имеют больше возможностей для реализации этого порока — и не сдерживают себя. Кроме того, многие из элиты убеждены, что трудятся гораздо больше, чем простой народ, и имеют право „расслабиться“ таким образом», — подчеркнул политолог.

Он также полагает, что все, кто пользовался услугами Эпштейна, опасались разоблачения. Однако были два важных обстоятельства, которые перекрывали этот страх.

«Во-первых, многие из списка были извращенцами. А когда они узнавали через знакомых, что у Эпштейна оказываются определенные услуги и никто не жалуется, то почему бы не воспользоваться ими? Во-вторых, это доступ в закрытый клуб, связанный круговой порукой. Там можно было получить доступ к очень влиятельным и богатым людям», — резюмировал собеседник.

Читайте также:

Трамп пытается оправдать Эпштейна: почему он покрывает серийного педофила

Смешнее, чем Байден: Трамп предал Россию, себя и американских избирателей

Списка Эпштейна не существует? Правда ли в США решили отмазать педофилов