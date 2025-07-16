Трамп пытается оправдать Эпштейна: почему он покрывает серийного педофила

В США разгорается скандал в связи с решением президента Дональда Трампа замять дело Джеффри Эпштейна — организатора педофильских развлечений для представителей высших слоев американской элиты. Почему дело Эпштейна может «взорвать» политическую ситуацию в Америке и покончить с лидерством Трампа — в материале NEWS.ru.

Что думает Трамп о деле Эпштейна

Президент Трамп выступил с очередным заявлением по делу умершего в тюрьме педофила и поставщика несовершеннолетних для представителей американских элит. «Я не понимаю, почему дело Джеффри Эпштейна может кого-то интересовать. Это довольно скучная вещь. Это грязно, но скучно. Я не понимаю, почему это продолжается. Я думаю, что на самом деле только очень плохие люди, включая фейковые новости, хотят, чтобы что-то подобное длилось», — заявил вчера Трамп.

Несколькими днями ранее он написал в сети Truth Social о том, что никакого «списка Эпштейна» не существует. Этот и прочие документы, связанные с финансистом, мошенническим образом созданы демократами, написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, досье они якобы сделали вместе с бывшими руководителями ЦРУ и ФБР, а также «неудачниками и преступниками» из администрации экс-главы Белого дома Джо Байдена. Республиканец также выразил разочарование тем, что его «так называемые друзья» играют демократам на руку.

В чем замешан сутенер Эпштейн и был ли он агентом ЦРУ и МОССАДа

Американские правоохранительные органы начали расследование в отношении Эпштейна в середине 2000-х годов. Он обвинялся в принуждении несовершеннолетних к сексу, число жертв исчислялось десятками. В 2008 году его даже осудили на 18 месяцев тюрьмы, из которых он отсидел 13, хотя ему грозило пожизненное. В ходе отбытия наказания в частном крыле тюрьмы округа Палм-Бич во Флориде ему разрешили по 12 часов в день работать в офисе в центре города. Во время же годового испытательного срока ему разрешили многочисленные поездки в Нью-Йорк в его дом на Манхэттене и в особняк на Виргинских островах.

Джеффри Эпштейн Фото: Palm Beach Sheriff's office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ходе расследования преступлений Эпштейна выяснилось: он водил близкое знакомство с видными представителями американской и британской элиты, которым устраивал в своих особняках встречи с несовершеннолетними девочками. Свидания записывались на скрытые камеры и могли быть использованы для шантажа. Среди его знакомых и друзей были президенты Билл Клинтон и Дональд Трамп, британский принц Эндрю, премьер-министры Израиля Эхуд Барак и Эхуд Ольмерт, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман, демократические и республиканские политики, актеры, магнаты и миллиардеры, многие из которых гостили у него до начала расследований.

«Я знал Джеффа уже пятнадцать лет. Потрясающий парень. С ним очень весело. Даже говорят, что он любит красивых женщин так же, как и я. Без сомнения, Джеффри наслаждается общественной жизнью», — говорил о нем в 2002 году тогда еще просто бизнесмен-миллиардер Дональд Трамп.

Эпштейна подозревали в работе на американскую и израильскую разведки. Так, в начале 1980-х он участвовал в скандальном деле «Иран — контрас», связанном с нелегальными поставками американского и израильского оружия Тегерану. Известный телеведущий Такер Карлсон на прошлой неделе повторил тезис из книги израильско-канадского бизнесмена Ари Бен Менаше о том, что Эпштейн записывал сексуальные акты своих высокопоставленных друзей с несовершеннолетними в интересах МОССАДа.

Что случилось с Эпштейном в камере

В последний раз Эпштейна арестовали в начале июля 2019 года, однако до суда он не дожил. Уже 10 августа его тело нашли в камере в тюрьме Метрополитен мертвым и списали все на самоубийство.

Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эпштейн сидел в камере для склонных к суициду, и его бывший сокамерник Майкл Франчезе утверждал, что покончить с собой в этой камере было физически невозможно. Однако, вопреки тюремному спецрегламенту, накануне самоубийства бизнесмена Франчезе перевели в другую камеру, охранники перестали посещать Эпштейна, делая лишь фиктивные записи о визитах, а видеокамеры перестали штатно работать.

«Это был «звёздный свидетель». Его привезли в тюрьму Метрополитен на несколько дней только с одной целью — чтобы он дожил до суда, а он не дожил», — сказал NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Чем дело Эпштейна грозит Трампу

Как сказал NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков, «обнародование всех деталей расследования по делу Эпштейна стало одной из основных предвыборных обещаний команды Трампа». Американский президент и назначенный им директор ФБР Кэш Пател обещали обнародовать так называемый «список Эпштейна», проливающий свет на его контакты в американской элите, и расследование обстоятельств смерти бизнесмена.

Генеральный прокурор Пэм Бонди заявляла, что «список Эпштейна» лежит у нее на столе в офисе. «Однако обнародования материалов по его делу не произошло. Многие сторонники Трампа недовольны тем, что он не выполняет одно из своих главных предвыборных обещаний», — сказал Дудаков.

Кроме того, по словам американиста Дробницкого, то, что никакого списка контактов Эпштейна не существует, а дело раздувают «нехорошие люди», оказалось известно сразу после последнего визита в США премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху Фото: Al Drago — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отказ от обнародования дела Эпштейна может подорвать позиции Трампа и республиканцев, заставить его сторонников отвернуться от президента, считают эксперты. По словам Дудакова, дело Эпштейна «стало последней каплей для многих». «Опросы общественного мнения в США показывают, что около 70–80% населения поддерживают публикацию всех данных по этому делу. Большинство обвиняет Трампа в том, что он пытается скрыть информацию по своим причинам», — сказал американист.

По мнению депутата Анатолия Вассермана, ситуацию обязательно повернут против Трампа. «Как правило, если ты пытаешься что-то использовать против других, а у тебя не получается, то очень скоро окажется, что это используется против тебя», — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

По словам Дробницкого, репутационные издержки для Трампа, во всяком случае для его администрации, уже значительные. «Вся тусовка МАГА была ориентирована на обнародование дела Эпштейна. То, как Трамп с ним обошелся, — большая ошибка. Он думал, что его приказа всем забыть об Эпштейне будет достаточно, а это не так. Трамп теряет поддержку многих союзников», — считает Дробницкий.

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