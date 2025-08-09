Камчатку продолжают сотрясать волны афтершоков

На Камчатке продолжаются афтершоки после мощного землетрясения 30 июля, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. В ведомстве уточнили, что за последние сутки сейсмологи зарегистрировали 43 подземных толчка.

Пункты временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать, за сутки в них находился 61 человек, — подчеркнули в МЧС.

Сейчас, как сказано в публикации, с пострадавшими продолжают работать психологи МЧС России. Гражданам оказывают всю необходимую помощь.

До этого власти Камчатки опровергли сообщения ряда Telegram-каналов о повреждении подлодки во время землетрясения. По данным центра управления краем, на недостоверность информации указывают орфографические ошибки, оформление документа, использование в якобы деловой переписке просторечных слов и другие детали.

Ранее выяснилось, что мощное землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее 30 июля в 170 км от Камчатки, вызвало значительные смещения земной поверхности. Владивосток, находящийся в 2350 км от эпицентра, временно сместился на пять сантиметров к югу, а затем вернулся в исходное положение.