09 августа 2025 в 05:22

Камчатку продолжают сотрясать волны афтершоков

На Камчатке зафиксировали 43 афтершока после землетрясения 30 июля

На Камчатке продолжаются афтершоки после мощного землетрясения 30 июля, сообщает Главное управление МЧС России по Камчатскому краю. В ведомстве уточнили, что за последние сутки сейсмологи зарегистрировали 43 подземных толчка.

Пункты временного размещения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают работать, за сутки в них находился 61 человек, — подчеркнули в МЧС.

Сейчас, как сказано в публикации, с пострадавшими продолжают работать психологи МЧС России. Гражданам оказывают всю необходимую помощь.

До этого власти Камчатки опровергли сообщения ряда Telegram-каналов о повреждении подлодки во время землетрясения. По данным центра управления краем, на недостоверность информации указывают орфографические ошибки, оформление документа, использование в якобы деловой переписке просторечных слов и другие детали.

Ранее выяснилось, что мощное землетрясение магнитудой 8,8, произошедшее 30 июля в 170 км от Камчатки, вызвало значительные смещения земной поверхности. Владивосток, находящийся в 2350 км от эпицентра, временно сместился на пять сантиметров к югу, а затем вернулся в исходное положение.

