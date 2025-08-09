Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 06:06

Поджигатель релейных шкафов в Москве попросил отправить его на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель подмосковной Балашихи, обвиняемый в поджогах релейных шкафов по заказу спецслужб Украины, попросил направить его из СИЗО в зону проведения специальной военной операции, передает ТАСС. Он подал заявление на имя начальника следственного изолятора «Матросская Тишина», в котором выразил желание заключить контракт с Минобороны России.

По данным следствия, обвиняемый частично признал вину. В справке по делу указано, что в 2021 году мужчина получил условный срок за кражу. В 2024 году он якобы помогал своему подельнику поджечь три релейных шкафа в интересах спецслужб Украины. В отношении двоих россиян возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц).

Ранее сообщалось, что в Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 17-летних подростков, подозреваемых в совершении диверсионного акта. В управлении СК РФ по региону заявили, что задержанные 24 июля вблизи железнодорожной станции Алексин подожгли релейный шкаф.

До этого в городе Пушкине сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело о теракте в отношении 27-летнего мужчины. Он бросил «коктейль Молотова» в помещение банка на Октябрьском бульваре. По свидетельствам очевидцев, фитиль устройства задымился, но не воспламенился, тем не менее дым заполнил здание.

СВО
Москва
уголовные дела
терроризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Работу ряда российских аэропортов временно ограничили
Раскрыты детали атаки ВСУ на Калужскую область
Блогеру КраСаве заблокировали российские счета
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в России
Банальщина для Запада: почему Пугачева ещё в 80-х хотела вырваться из СССР
Варенье из кабачков с имбирем и лимонными цукатами
Четыре человека погибли в жестком ДТП в Башкирии
Полиция Аляски высказалась о встрече Путина и Трампа
Посол России посетил церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки
Известная теледива рассказала о лечебном голодании и показала фигуру
Подарок для гурмана: яблочное повидло, которое удивит
Зеленский изменил позицию по урегулированию на Украине
Двухлетняя девочка погибла, купаясь в автомобильной покрышке
Стало известно о встрече представителей США, Украины и Европы в Британии
«Отчаявшиеся женщины»: на Украине проходят митинги из-за больших потерь ВСУ
Лучшее лечо на зиму: любимая заготовка из перца и помидоров
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 августа 2025 года
Ученый рассказал, когда даже небольшие метеориты оказываются опасны
Стресс, бессонница, тревожность: как вернуться к работе после отпуска
Атака на Ростов и успехи ВС РФ у Волчанска: новости СВО на утро 9 августа
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.