Поджигатель релейных шкафов в Москве попросил отправить его на СВО

Житель подмосковной Балашихи, обвиняемый в поджогах релейных шкафов по заказу спецслужб Украины, попросил направить его из СИЗО в зону проведения специальной военной операции, передает ТАСС. Он подал заявление на имя начальника следственного изолятора «Матросская Тишина», в котором выразил желание заключить контракт с Минобороны России.

По данным следствия, обвиняемый частично признал вину. В справке по делу указано, что в 2021 году мужчина получил условный срок за кражу. В 2024 году он якобы помогал своему подельнику поджечь три релейных шкафа в интересах спецслужб Украины. В отношении двоих россиян возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц).

Ранее сообщалось, что в Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении двух 17-летних подростков, подозреваемых в совершении диверсионного акта. В управлении СК РФ по региону заявили, что задержанные 24 июля вблизи железнодорожной станции Алексин подожгли релейный шкаф.

До этого в городе Пушкине сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело о теракте в отношении 27-летнего мужчины. Он бросил «коктейль Молотова» в помещение банка на Октябрьском бульваре. По свидетельствам очевидцев, фитиль устройства задымился, но не воспламенился, тем не менее дым заполнил здание.