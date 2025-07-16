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16 июля 2025 в 11:42

В Госдуме объяснили, как скандал с Эпштейном повлияет на Трампа

Вассерман: демократы пытаются отыграться за дело Эпштейна, обвиняя Трампа

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Демократы пытаются отыграться, связывая президента США Дональда Трампа с делом финансиста Джеффри Эпштейна о торговле несовершеннолетними, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, это ударило по репутации очень многих политиков несколько лет назад.

Естественно, они пытаются сейчас отыграться, обвиняя Трампа. В тех же сожительствах с несовершеннолетними, которые Эпштейн организовывал в первую очередь для них. Я не думаю, что им удастся что-то серьезное. Судя по большинству косвенных данных, Эпштейн Трампа тоже приглашал, но вряд ли тот запачкался в постельных делах, — поделился Вассерман.

Парламентарий напомнил, что президент США много лет руководил, владел конкурсом «Мисс Вселенная», а также понимал, как опасны обвинения в сексуальных нарушениях и как их избегать. Вассерман усомнился, что Трамп участвовал в «развлечениях», которые предлагал Эпштейн. Депутат объяснил это возможностью фиксации данных для шантажа в будущем.

Так что, скорее всего, демократы сумеют представить такие материалы, которым только демократы и смогут поверить, потому что очень уж хотят верить. Скандал повлияет рикошетом. Как правило, если ты пытаешься что-то использовать против других, а у тебя не получается, то очень скоро окажется, что это используется против тебя, — заключил Вассерман.

Ранее Трамп заявил, что «список Эпштейна» и другие документы, которые связаны с финансистом, созданы демократами. Президент США назвал их способ мошенническим. По словам Трампа, демократы создали досье с экс-руководителями ЦРУ и ФБР.

Анатолий Вассерман
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
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