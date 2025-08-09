В России за первое полугодие уменьшилось количество террористов Росфинмониторинг в 2025 году исключил из списка террористов свыше 330 человек

Росфинмониторинг исключил из перечня террористов и экстремистов более 330 человек за январь — июнь 2025 года, сообщили РИА Новости в ведомстве. Это на 27 физических лиц больше, чем за тот же период 2024 года.

За первое полугодие 2025 года из перечня исключено более 330 физических лиц. За аналогичный период 2024 года — 303 физических лица, — говорится в сообщении.

Людям и организациям, попавшим в перечень, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в интернете, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, кроме операций, связанных с уплатой налогов, выплатой зарплат и возмещением ущерба.

До этого пресс-служба Росфинмониторинга сообщила, что в России с 5 июля 2025 года вводится новый механизм блокировки средств и имущества лиц, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности. Решения о заморозке активов будет принимать специальная межведомственная комиссия. В ее состав войдут представители компетентных государственных органов, однако их перечень является закрытой информацией.