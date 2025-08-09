Россиянам назвали самый выгодный срок банковского вклада

Банковские вклады на срок от 90 дней до трех лет являются самыми выгодными для получения дохода, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, некоторые банки предлагают положить деньги в кредитную организацию под 20% годовых.

На сегодняшний день максимальные ставки по вкладам и накопительным счетам в банках России предлагаются по краткосрочным продуктам. Есть предложения со ставкой до 19% на накопительном счете с ежедневным начислением, есть до 20% на вклады до трех лет. Среди популярных предложений одного банка — до 17,56% на срок от 91 дня или по 17% на 95 и 181 день соответственно, — пояснил Говырин.

Он отметил, что сегодня вклады на срок от трех до шести месяцев дают до 19% годовых. Депутат также добавил, что краткосрочные депозиты популярны среди тех россиян, кто хочет оперативно реагировать на изменения рынка, а долгосрочные — среди клиентов, стремящихся зафиксировать высокую доходность.

В среднем по рынку вклады на три — шесть месяцев дают 16–19%, на год — 15–17%, а на два-три года — 10–13%, хотя встречаются исключения с фиксированием ставки выше 17% при длительном сроке. Краткосрочные депозиты востребованы у тех, кто хочет сохранить возможность быстро перевложить средства при изменении ставок. При этом все больше вкладчиков рассматривают срок от года до трех лет как способ зафиксировать действующую ставку, особенно если есть уверенность, что процентные ставки ЦБ будут снижаться, — резюмировал Говырин.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко заявил, что тем, кто хочет впервые заняться инвестициями в акции, следует вкладывать не более 20% средств. По его словам, также важно правильно выбрать брокера, оценив удобство интерфейса, размер комиссии и деловую репутацию.