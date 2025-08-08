Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиянам подсказали, как инвестировать без серьезных рисков

Экономист Щербаченко посоветовал новичкам инвестировать не больше 20% средств

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тем, кто хочет впервые заняться инвестициями в акции, следует вкладывать не более 20% средств, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, также важно правильно выбрать брокера, оценив удобство интерфейса, размер комиссии и деловую репутацию.

Инвестиции в акции — один из самых эффективных способов приумножить капитал, но они требуют знаний и дисциплины. Начните с малого — первые инвестиции 10–20% от свободных средств. Диверсифицируйте портфель, не вкладывайте больше 10–15% в одну акцию. Проанализируйте всех брокеров по следующим критериям: удобный интерфейс приложения, низкие комиссии, деловая репутация, — сказал Щербаченко.

Он уточнил, что для краткосрочных инвестиций сроком до трех лет следует выбирать стабильные компании с высокой ликвидностью, а в долгосрочных инвестициях акцент стоит делать на рост и дивиденды. По словам экономиста, необходимо анализировать скорость закрытия дивидендного гепа после выплаты.

Рынок растет в долгосрочной перспективе — не паникуйте при коррекциях. Раз в год проверяйте портфель: продавайте переоцененные активы, докупайте недооцененные. Следует избегать трейдинга без стратегии, так как покупка на эмоциях приводит к убыткам. Сделки с кредитным плечом значительно увеличивают риски. Следите за новостями той акции, которую купили. Инвестиции в акции — это не казино, а инструмент для системного роста капитала, — добавил Щербаченко.

Ранее стало известно, что Московская Биржа с конца сентября 2025 года увеличит продолжительность торговых сессий на фондовом рынке. Изменения направлены на синхронизацию начала торгов акциями и облигациями для удобства участников рынка.

