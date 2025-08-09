Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
На Земле началась самая мощная за последние два месяца магнитная буря

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На Земле началась спрогнозированная ранее магнитная буря, сообщили РИА Новости в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Там отметили, что ей предшествовало вхождение планеты в зону действия корональной дыры в субботу, 9 августа, примерно с 17:00 мск.

Уровень бури в настоящий момент умеренный, поскольку выбросы плазмы от Солнца еще не достигли Земли. В случае, если это произойдет, возможно значительное усиление возмущений. Как говорил РИА Новости руководитель организации Сергей Богачев, это самая мощная за последние два месяца магнитная буря.

Ранее член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович заявил, что магнитная буря, связанная с корональной дырой на Солнце, произойдет 8 и 9 августа. По его словам, она может вызвать последствия для космонавтов на орбите, самолетов, летающих через Северный полюс, космических аппаратов и радиосвязи в полярных районах.

До этого в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») информировали, что на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности М. Выброс энергии на звезде продолжался 32 минуты.

