Озвучено, сколько продлится мощнейшая магнитная буря

Магнитная буря, связанная с корональной дырой на Солнце, прогнозируется на 8 и 9 августа, рассказал в беседе с NEWS.ru член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. По его словам, она может вызвать последствия для космонавтов на орбите, самолетов, летающих через Северный полюс, космических аппаратов и радиосвязи в полярных районах.

[Корональная дыра] — это область на Солнце, из которой истекает солнечный ветер повышенной скорости. Хотя вспышек солнечных нет, солнечный ветер повышенной скорости вызывает повышенную геомагнитную активность. Но силу бури переоценивать не следует, потому что у нас за последние два месяца магнитных бурь практически не было, были только очень слабые, — пояснил эксперт.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что на Земле ожидается самая сильная за последние два месяца магнитная буря. По данным специалистов, она начнется из-за выброса корональной массы после недавней вспышки на Солнце класса M4.4.

Моделирование показало, что к Земле движется высокоскоростное ядро выброшенного облака плазмы, что может усилить воздействие на магнитное поле планеты. Ожидается, что геомагнитный индекс Kp поднимется до уровня 6. Это соответствует категории G2 — умеренная магнитная буря.