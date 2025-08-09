Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 05:21

ВСУ в огневом мешке, расширение плацдарма: успехи ВС РФ к утру 9 августа

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Бойцы армии России взяли в огневой мешок группировку ВСУ под Волчанском Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Что известно об этом и других успехах российской армии к утру 9 августа?

Российские военные взяли в «мешок» отряд ВСУ под Волчанском

Он также отметил, что подразделения противника, оставшиеся под населенным пунктом, пытаются оказать сопротивление. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

«На данный момент наши военнослужащие занимаются уничтожением живой силы противника и зачисткой лесистой местности», — приводит агентство слова эксперта.

Российская армия добивается новых успехов в Харьковской области

Российские войска продолжают расширять плацдарм в районе Волчанска Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Иди и смотри». По его данным, подразделения ВС РФ закрепились на новых позициях и ведут наступательные действия. Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.

Источники канала утверждают, что российским военным удалось выйти на левый берег реки Волчья в черте Волчанска. Продвижение сопровождалось активными боями, в результате которых северная часть города полностью перешла под контроль российской армии.

Сообщается, что в этом районе продолжаются боестолкновения на занятой территории, а укрепленные позиции используются для дальнейшего развития наступления. Расширение плацдарма может обеспечить выгодные условия для продвижения вглубь обороны противника. Ситуация в Волчанске остается напряженной, а бои в городе и его окрестностях продолжаются.

Силовики рассказали, сколько наемников ВСУ в плену ВС РФ

Много иностранных наемников ВСУ находятся в плену, сообщили РИА Новости в силовых структурах РФ. Собеседник агентства уточнил, что среди них есть даже военный из Вьетнама.

«Много иностранцев находится в плену. Недавно в плен был взят наемник из Вьетнама», — сказал собеседник агентства.

Штурмовики выбили ВСУ еще из одного села в ДНР

Российские штурмовики выбили подразделения Вооруженных сил Украины из населенного пункта Русин Яр в Донецкой Народной Республике, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, ВС РФ проводят зачистку в «кармане» между Русиным Яром и Полтавкой на Дружковском направлении. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

«На Дружковском направлении штурмовые подразделения ВС РФ выбили противника из н. п. Русин Яр (ДНР). Противник зачищается в кармане между Русиным Яром и Полтавкой», — написал журналист.

Марочко заявил, что ВСУ пытались пробраться в Курскую область по реке

Подразделения Вооруженных сил Украины на текущей неделе пытались атаковать приграничье в направлении Теткина Курской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, все попытки были отбиты. Минобороны РФ не комментировало информацию.

«Вооруженные формирования Украины попытались провести ряд контратак для того, чтобы возвратить ранее утраченные позиции. Сложные участки были в районе Теткина. С района Бояро-Лежачи украинские боевики пытались продвинуться на территорию Российской Федерации, также они пытались неоднократно преодолеть водную преграду в данном районе — реку Сейм», — констатировал эксперт.

