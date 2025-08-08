Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Российская армия добивается новых успехов в Харьковской области

Канал «Иди и смотри» сообщил о расширении плацдарма ВС России в Волчанске

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские войска продолжают расширять плацдарм в районе Волчанска Харьковской области, сообщил Telegram-канал «Иди и смотри». По его данным, подразделения ВС РФ закрепились на новых позициях и ведут наступательные действия. Министерство обороны РФ не комментировало данную информацию.

Источники канала утверждают, что российским военным удалось выйти на левый берег реки Волчья в черте Волчанска. Продвижение сопровождалось активными боями, в результате которых северная часть города полностью перешла под контроль российской армии.

Сообщается, что в этом районе продолжаются боестолкновения на занятой территории, а укрепленные позиции используются для дальнейшего развития наступления. Расширение плацдарма может обеспечить выгодные условия для продвижения вглубь обороны противника. Ситуация в Волчанске остается напряженной, а бои в городе и его окрестностях продолжаются.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинское командование создало систему блокпостов и заградительных отрядов вокруг Купянска Харьковской области. По его словам, такие меры направлены на сокращение случаев дезертирства среди военнослужащих Вооруженных сил Украины.

