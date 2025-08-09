Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Марочко заявил, что ВСУ пытались пробраться в Курскую область по реке

Подразделения Вооруженных сил Украины на текущей неделе пытались атаковать приграничье в направлении Теткина Курской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, все попытки были отбиты. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Вооруженные формирования Украины попытались провести ряд контратак для того, чтобы возвратить ранее утраченные позиции. Сложные участки были в районе Теткина. С района Бояро-Лежачи украинские боевики пытались продвинуться на территорию Российской Федерации, также они пытались неоднократно преодолеть водную преграду в данном районе — реку Сейм, — констатировал эксперт.

Ранее Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины оттягивает силы и средства из населенного пункта Колодези Донецкой Народной Республики. Он уточнил, что российские войска установили контроль над частью села, противник несет большие потери.

До этого военэксперт информировал, что командование ВСУ в последние несколько суток демонстративно повысило частоту применения авиации в Харьковской области. Он предположил, что такая активизация также может быть связана с разведдеятельностью противника.

Также военный эксперт отметил, что российские военнослужащие активно продвигаются в Купянске Харьковской области, где начались уличные бои. Марочко добавил, что в городе действуют маневренные группы, которые уничтожают огневые точки ВСУ. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

