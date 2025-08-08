Российские штурмовики выбили ВСУ еще из одного села в ДНР

Российские штурмовики выбили подразделения Вооруженных сил Украины из населенного пункта Русин Яр в Донецкой Народной Республике, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, ВС РФ проводят зачистку в «кармане» между Русиным Яром и Полтавкой на Дружковском направлении. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

На Дружковском направлении штурмовые подразделения ВС РФ выбили противника из н. п. Русин Яр (ДНР). Противник зачищается в кармане между Русиным Яром и Полтавкой, — написал журналист.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные закрепляются в Торском в ДНР. По его словам, подразделения Вооруженных сил Украины постепенно вытесняются из села. Минобороны России эту информацию не комментировало.

До этого стало известно, что около 600 военнослужащих ВСУ, в том числе бывшие участники батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), попали в огневое кольцо в ДНР. На Константиновском направлении между селами Клебан-Бык и Александро-Калиново зажат украинский мотострелковый полк. Минобороны России эту информацию не комментировало.