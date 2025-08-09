Российские военные взяли в «мешок» отряд ВСУ под Волчанском Марочко: российские бойцы взяли в огневой мешок ВСУ под Волчанском

Бойцы армии России взяли в огневой мешок группировку ВСУ под Волчанском Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он также отметил, что подразделения противника, оставшиеся под населенным пунктом, пытаются оказать сопротивление. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

На данный момент наши военнослужащие занимаются уничтожением живой силы противника и зачисткой лесистой местности, — приводит агентство слова эксперта.

Ранее Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины оттягивает силы и средства из населенного пункта Колодези Донецкой Народной Республики. Он уточнил, что российские войска установили контроль над частью села, противник несет большие потери.

Также военный эксперт отметил, что российские военнослужащие активно продвигаются в Купянске Харьковской области, где начались уличные бои. Марочко добавил, что в городе действуют маневренные группы, которые уничтожают огневые точки ВСУ. В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.