Карлсон вызвал экс-премьера Израиля на интервью на щекотливую тему Карлсон призвал экс-премьера Израиля рассказать о связи Эпштейна и Тель-Авива

Американский журналист Такер Карлсон в социальной сети Х публично призвал бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета (2021-2022) дать интервью. Темой должны стать связи обвинявшегося в сексуальной эксплуатации детей финансиста Джеффри Эпштейна с израильским правительством.

Журналист, выступая на конференции Turning Point USA во Флориде, утверждал, что Эпштейн был агентом иностранного правительства. Он прямо указал, что речь идет об Израиле. Карлсон также выразил сожаление, что любые обсуждения этой темы, по его мнению, немедленно вызывают обвинения в антисемитизме, мешая расследованию.

Почему бы вам не дать разумное интервью о связях Джеффри Эпштейна с израильским правительством? Мы свяжемся с вашим офисом сегодня утром, — написал Карлсон.

В понедельник 14 июля Беннет назвал абсолютно ложным предположение Карлсона о связи Эпштейна с израильской разведкой «Моссад». По словам экс-премьера, деятельность финансиста, включая преступную, не имела никакого отношения к Израилю.

Ранее Карлсон заявлял, что США намеренно скрывают информацию по делу Эпштейна, связанному с торговлей несовершеннолетними. Он назвал финансиста сексуальным преступником, жестоко эксплуатировавшим девушек.