Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 13:04

Американист раскрыл, как скандал с Эпштейном повлияет на выборы в конгресс

Дудаков: скандал с Эпштейном грозит политическим кризисом обеим партиям США

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Продолжающийся скандал вокруг дела финансиста Джеффри Эпштейна о торговле несовершеннолетними может спровоцировать серьёзный политический кризис в США, высказала мнение в разговоре с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что на скандальных вечеринках миллиардера присутствовали ключевые фигуры от обеих ведущих партий США, включая Билла Клинтона и Дональда Трампа.

История со скандалом вокруг Джеффри Эпштейна является важной темой для американской внутренней политики. Как известно, на вечеринках Эпштейна присутствовали многие представители американского политического истеблишмента, включая как демократов, так и республиканцев. Хотя демократов было побольше. Эпштейна знали такие небожители американской политики, как Билл Клинтон и Дональд Трамп, — указал Дудаков.

Особое внимание Дудаков уделил растущему недовольству сторонников Трампа. Американский лидер, несмотря на предвыборные обещания, так и не рассекретил материалы по делу Эпштейна. Кроме того, он решил продолжать военную поддержку Украины и потерпел крах в реализации программы массовой депортации мигрантов.

Опросы общественного мнения в США показывают, что около 70-80% населения поддерживают публикацию всех данных по этому делу. Большинство обвиняет Трампа в том, что он пытается скрыть информацию по своим причинам, — отметил эксперт.

По оценкам политолога, последствия скандала могут быть значительными. Хотя до выборов в Конгресс остается еще полтора года, обе партии оказываются в уязвимом положении, отметил он. Так, демократам сложно дистанцироваться от истории из-за тесных связей Клинтона с Эпштейном, а республиканцы теряют доверие избирателей из-за невыполненных обещаний Трампа.

В итоге обе партии оказываются под ударом, и это действительно важная история. Однако говорить о влиянии на выборы в Конгресс пока преждевременно, — заключил аналитик.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что демократы пытаются отыграться, связывая президента США Дональда Трампа с делом финансиста Джеффри Эпштейна. По его словам, это ударило по репутации очень многих политиков несколько лет назад.

США
Джеффри Эпштейн
Дональд Трамп
выборы
конгресс
Малек Дудаков
Замира Евтых
З. Евтых
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист поддержал идею отправлять детей за травлю в спецприемники
В США раскрыли, как Россия может использовать отведенные Трампом 50 дней
Криминалист предположил, задержат ли нападавших на бойца ММА Хизриева
Российской школьнице вынесли приговор за диверсию
«Зависит от ключевой ставки»: риелтор о будущих ценах на жилье в России
Драка в Верховной раде попала на видео
«Очень умная»: Трамп высказался о влиянии супруги на его взгляды по Украине
Раскрыты истинные причины жестких заявлений Трампа в адрес России
Таможенники пресекли вывоз золота в Китай на сумму более 47 млн рублей
Новое наступление, военный-крыса, логово мошенников: ВСУ атакуют РФ 16 июля
Автоэксперт призвал не штормовать лужи в дождь
Король Карл III отменил продержавшуюся 106 лет традицию
Американист раскрыл, как скандал с Эпштейном повлияет на выборы в конгресс
Дарья Мороз приехала на отпевание отца
Военный судья Тришкин уйдет в отставку
Глава района с помощью нейросетей заговорил на иностранных языках
Любящий дед трогал внучку и ее подруг за гениталии: педофилу дали 23 года
Штрафы за использование VPN в России: что известно, кого и как накажут
В Подмосковье мигрант похитил сливочное масло на 30 тысяч рублей
Назван нюанс проекта об ответственности за поиск запрещенных материалов
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен
Общество

Весь сад в белой дымке! Многолетник растет 30 лет — неприхотлив и ароматен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.