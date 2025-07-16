Американист раскрыл, как скандал с Эпштейном повлияет на выборы в конгресс

Американист раскрыл, как скандал с Эпштейном повлияет на выборы в конгресс Дудаков: скандал с Эпштейном грозит политическим кризисом обеим партиям США

Продолжающийся скандал вокруг дела финансиста Джеффри Эпштейна о торговле несовершеннолетними может спровоцировать серьёзный политический кризис в США, высказала мнение в разговоре с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что на скандальных вечеринках миллиардера присутствовали ключевые фигуры от обеих ведущих партий США, включая Билла Клинтона и Дональда Трампа.

История со скандалом вокруг Джеффри Эпштейна является важной темой для американской внутренней политики. Как известно, на вечеринках Эпштейна присутствовали многие представители американского политического истеблишмента, включая как демократов, так и республиканцев. Хотя демократов было побольше. Эпштейна знали такие небожители американской политики, как Билл Клинтон и Дональд Трамп, — указал Дудаков.

Особое внимание Дудаков уделил растущему недовольству сторонников Трампа. Американский лидер, несмотря на предвыборные обещания, так и не рассекретил материалы по делу Эпштейна. Кроме того, он решил продолжать военную поддержку Украины и потерпел крах в реализации программы массовой депортации мигрантов.

Опросы общественного мнения в США показывают, что около 70-80% населения поддерживают публикацию всех данных по этому делу. Большинство обвиняет Трампа в том, что он пытается скрыть информацию по своим причинам, — отметил эксперт.

По оценкам политолога, последствия скандала могут быть значительными. Хотя до выборов в Конгресс остается еще полтора года, обе партии оказываются в уязвимом положении, отметил он. Так, демократам сложно дистанцироваться от истории из-за тесных связей Клинтона с Эпштейном, а республиканцы теряют доверие избирателей из-за невыполненных обещаний Трампа.

В итоге обе партии оказываются под ударом, и это действительно важная история. Однако говорить о влиянии на выборы в Конгресс пока преждевременно, — заключил аналитик.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что демократы пытаются отыграться, связывая президента США Дональда Трампа с делом финансиста Джеффри Эпштейна. По его словам, это ударило по репутации очень многих политиков несколько лет назад.