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05 августа 2025 в 20:06

Билла и Хиллари Клинтон обязали явиться в суд

AP: Билла и Хиллари Клинтон вызвали в суд в рамках дела Эпштейна

Билл Клинтон и Хиллари Клинтон Билл Клинтон и Хиллари Клинтон Фото: Aaron Schwartz/Global Look Press

Американского экс-лидера Билла Клинтона и его жену Хиллари, которая ранее была государственным секретарем, вызвали в суд для дачи показаний по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, передает Associated Press. Также на допрос вызвали бывших глав ФБР Джеймса Коми и Роберта Мюллера, а также шесть экс-прокуроров.

Комитет <...> выдал повестки для дачи показаний бывшему президенту Биллу Клинтону, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон и восьми бывшим высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов, — говорится в материале.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к Минюсту с поручением рассекретить все имеющиеся материалы по делу Эпштейна, который был обвинен в торговле людьми и сексуальной эксплуатации. По мнению журналистов The Washington Post, таким образом глава государства намеревался смягчить общественный резонанс вокруг этого вопроса.

Кроме того, американский лидер пришел в ярость из-за того, что события вокруг Эпштейна активно освещаются в обществе, сообщил источник. Трамп считает, что есть более серьезные темы для обсуждения.

Хиллари Клинтон
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