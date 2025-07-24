Трамп впал в ярость из-за дела Эпштейна Politico: Трамп впал в ярость из-за внимания к делу Эпштейна со стороны общества

Президент США Дональд Трамп и его администрация «находятся в ярости» из-за активного освещения событий вокруг дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщили источники изданию Politico. Уточняется, что американский лидер возмущен происходящим, поскольку, по его мнению, в настоящий момент есть куда более важные темы для обсуждения.

Президент США явно в ярости. Я впервые вижу их (чиновников Белого дома. — прим. NEWS.ru) в таком состоянии, — отметил источник.

Также, добавил собеседник агентства, Трамп раздосадован тем, что у команды президента не получается пресечь «теории заговора» по поводу его участия в произошедшем. Издание указало, что политик и его союзники планировали провести лето, «наслаждаясь заслуженным кругом почета» из-за заключения новых торговых соглашений и договоренности с НАТО об увеличении расходов на оборону.

Ранее выяснилось, что президент США общался с финансистом почти 15 лет. Американские журналисты заверяют, что они дружили с 1990 по 2004 год.

Появились кадры, доказывающие, что Эпштейн был на свадьбе Дональда Трампа. Тогда республиканец еще не занимал столь высокую должность — торжество прошло в 1993 году. Напомним, Эпштейна обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.