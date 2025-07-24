Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 00:18

Трамп впал в ярость из-за дела Эпштейна

Politico: Трамп впал в ярость из-за внимания к делу Эпштейна со стороны общества

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп и его администрация «находятся в ярости» из-за активного освещения событий вокруг дела американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщили источники изданию Politico. Уточняется, что американский лидер возмущен происходящим, поскольку, по его мнению, в настоящий момент есть куда более важные темы для обсуждения.

Президент США явно в ярости. Я впервые вижу их (чиновников Белого дома. — прим. NEWS.ru) в таком состоянии, — отметил источник.

Также, добавил собеседник агентства, Трамп раздосадован тем, что у команды президента не получается пресечь «теории заговора» по поводу его участия в произошедшем. Издание указало, что политик и его союзники планировали провести лето, «наслаждаясь заслуженным кругом почета» из-за заключения новых торговых соглашений и договоренности с НАТО об увеличении расходов на оборону.

Ранее выяснилось, что президент США общался с финансистом почти 15 лет. Американские журналисты заверяют, что они дружили с 1990 по 2004 год.

Появились кадры, доказывающие, что Эпштейн был на свадьбе Дональда Трампа. Тогда республиканец еще не занимал столь высокую должность — торжество прошло в 1993 году. Напомним, Эпштейна обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Дональд Трамп
США
Джеффри Эпштейн
Белый дом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мединский рассказал, сколько курян Украина вернула России
SHOT сообщил, что в Сочи прогремели взрывы на фоне работы ПВО
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
Россия вернула группу российских военных из украинского плена
ПВО сбила рой украинских дронов над Черным и Азовским морями
Ольга Страдница: погодные приметы и обязательные ритуалы 24 июля
Мединский двумя словами описал идею мэра Львова об останках ветеранов
Рогов раскрыл, куда планирует сбежать Зеленский
Мединский снова преподал генсеку НАТО урок истории
Трамп впал в ярость из-за дела Эпштейна
США обнаружили военный самолет ВС России у Аляски
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 июля 2025 года
Российская певица пожелала Оззи Осборну упокоиться в аду
Позор на Олимпиаде, отъезд из РФ, «ссылка» Овечкина: как живет тренер Быков
Росстат впервые за год зафиксировал недельную дефляцию
Россия закончила работу по списку украинских детей
Мединский раскрыл, сколько тел солдат ВСУ Россия вернула Украине
Росавиация ограничила работу аэропорта Сочи
Движение машин по Крымскому мосту перекрыли
Россия предложила Украине делать короткие перемирия на фронте
Дальше
Самое популярное
Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 22 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.