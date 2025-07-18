Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 19:26

Трамп потребовал рассекретить все документы по делу Эпштейна

WP: Трамп поручил Минюсту США рассекретить все материалы по делу Эпштейна

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поручил Минюсту рассекретить все материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной связи с детьми и торговле людьми, сообщает американская газета The Washington Post. По ее данным, глава Белого дома пытается смягчить резонанс в обществе вокруг этой темы.

Президент Дональд Трамп поручил Министерству юстиции добиться публикации всех соответствующих показаний большого жюри по делу о сексуальной эксплуатации, совершенному Джеффри Эпштейном, чтобы смягчить растущие политические возмущения по поводу того, как его администрация обращается с материалами дела, — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что решение Трампа не публиковать файлы возмутило часть его электората, которая считает, что правительство покрывает высокопоставленных лиц, вовлеченных в преступную деятельность. По данным агентства, многие американцы верят, что президент отнесется к этому делу серьезно в рамках борьбы с коррумпированной элитой.

Ранее Трамп обрушился с критикой на издание The Wall Street Journal, написав гневный пост в социальной сети The Truth Social. Поводом для нападок на газету стала публикация о якобы отправке президентом США «непристойного» рисунка скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну в 2003 году.

Руководство The Wall Street Journal получило уведомление о возможном судебном иске со стороны Трампа из-за этой публикации. По словам американского лидера, статья об отправленном им Эпштейну рисунке является ложью.

США
президент США
Дональд Трамп
Минюст
документы
Джеффри Эпштейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинская армия останется без наемников из Колумбии
Стало известно, сколько медсестер в России не выдерживают и года работы
Лукашенко боится «получить по ушам» из-за ситуации с картофелем
Российские войска унизили США, уничтожив почти все Abrams на СВО
Трамп хочет усилить тарифное давление на ЕС
Пропавшую в Германии кошку спустя пять лет обнаружили в американском селе
Дерипаска подал иск против журналистов
Названа необычная цель для российских ракет «Вихрь»
«Томагавки» уже на Украине? Что доставили морем в Одессу
В США раскрыли, как ультиматум Трампа повлияет на мировой рынок нефти
Китай ответит Европе на одно решение в рамках новых санкций
В соцсетях высмеяли позолоченные апартаменты Кадышевой
В Баку заявили, что запросы задержанных россиян на медпомощь удовлетворены
МВД Уфы начало проверку после издевательств в пансионате
Россия вышла из договора о военном сотрудничестве с Германией
Киев против Мединского, «подарок» от Белоусова, новые санкции: что дальше
«Умри, но сделай»: Лукашенко жестко поставил задачи для предприятий
Разъяренные родственники пропавших солдат ВСУ вышли на Майдан
Украинский экс-министр раскрыл всю правду о Зеленском
«Сослали в отстойник». Умеров больше не глава МО: как это скажется на СВО
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля
Регионы

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.