Трамп потребовал рассекретить все документы по делу Эпштейна WP: Трамп поручил Минюсту США рассекретить все материалы по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп поручил Минюсту рассекретить все материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной связи с детьми и торговле людьми, сообщает американская газета The Washington Post. По ее данным, глава Белого дома пытается смягчить резонанс в обществе вокруг этой темы.

Президент Дональд Трамп поручил Министерству юстиции добиться публикации всех соответствующих показаний большого жюри по делу о сексуальной эксплуатации, совершенному Джеффри Эпштейном, чтобы смягчить растущие политические возмущения по поводу того, как его администрация обращается с материалами дела, — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что решение Трампа не публиковать файлы возмутило часть его электората, которая считает, что правительство покрывает высокопоставленных лиц, вовлеченных в преступную деятельность. По данным агентства, многие американцы верят, что президент отнесется к этому делу серьезно в рамках борьбы с коррумпированной элитой.

Ранее Трамп обрушился с критикой на издание The Wall Street Journal, написав гневный пост в социальной сети The Truth Social. Поводом для нападок на газету стала публикация о якобы отправке президентом США «непристойного» рисунка скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну в 2003 году.

Руководство The Wall Street Journal получило уведомление о возможном судебном иске со стороны Трампа из-за этой публикации. По словам американского лидера, статья об отправленном им Эпштейну рисунке является ложью.