Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 9 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 9 августа

Взрыв и последовавшее возгорание произошли в многоэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотника, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Инцидент зафиксирован в микрорайоне Левобережный.

На месте происшествия работу оперативных служб координирует заместитель губернатора Сергей Бодряков. Предварительно, обошлось без погибших и пострадавших. Информация уточняется.

Двое мирных жителей Донецкой Народной Республики пострадали от ударов Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Денис Пушилин. По его словам, это двое молодых мужчин из Горловки.

«Двое горловчан пострадали сегодня из-за киевской агрессии. В Центрально-Городском районе города в результате атаки ударного беспилотника ВФУ пострадали двое парней 2006 г. р., им оказывается необходимая медицинская помощь. Также поврежден автомобиль», — написал Пушилин.

Пушилин подчеркнул, что со стороны ВСУ были совершены пять вооруженных атак. Применялись ударные БПЛА.

Российские средства ПВО в период с 17:25 до 22:40 мск в пятницу, 8 августа, сбили 66 беспилотников, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, 16 из них — над Орловской областью.

«13 — над территорией Брянской области, 10 — над территорией Краснодарского края, 10 — над акваторией Азовского моря, шесть — над территорией Республики Крым, четыре — над территорией Калужской области, три — над территорией Курской области, два — над территорией Республики Адыгея, один — над территорией Тульской области, один — над акваторией Черного моря», — уточнили в МО.

Многоквартирный дом в поселке Дагомыс получил повреждения во время отражения атаки беспилотников над Сочи, разбиты окна, сообщил мэр Андрей Прошунин в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, угроза атаки дронов в данный момент уже неактуальна.

«Поступило сообщение о повреждении одного из окон в многоквартирном доме в Дагомысе. На месте работают специальные и экстренные службы. Жильцам окажем помощь», — написал Прошунин.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Российские военные отразили атаку Вооруженных сил Украины на север Ростовской области, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. По его данным, нападению подверглись Чертковский и Миллеровский районы.

Глава региона не сообщил, какими силами, артиллерией или беспилотными летательными аппаратами велась атака. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев проинформировал, что 7 августа ранним утром в Новороссийске прозвучали мощные взрывы. По предварительным данным канала, система противовоздушной обороны отражала атаку украинских беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Минобороны РФ данное сообщение пока не комментировало.

SHOT указал, что взрывы разбудили местных жителей около четырех утра. Кроме того, по информации канала, в Новороссийске сработала тревожная сирена.

