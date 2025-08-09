Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 02:34

Встреча Трампа, Алиева и Пашиняна: чем завершилась, что подписали, итоги

Белый дом Белый дом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в Белом доме. Что об этом известно, что обсуждали, какие документы подписали?

Итоги встречи Трампа, Алиева и Пашиняна

Армения и Азербайджан заключили соглашение, в рамках которого Баку и Ереван заявляют о приверженности полному и бессрочному прекращению огня, сообщил Трамп. Американский политик отметил, что впредь страны обязуются открыть между друг другом торговлю, путешествия и дипломатические отношения.

«Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения», — заявил Трамп на церемонии подписания договоренности между Баку и Ереваном в Белом доме.

Также Трамп, Алиев и Пашинян подписали совместную декларацию о прекращении конфликта между Ереваном и Баку. Мероприятие прошло в Белом доме.

«Нам наконец удалось заключить мир», — сказал американский лидер, отметив, что стороны долгое время находились в конфликте.

При этом Зангезурский коридор переименуют в «Маршрут Трампа» в рамках сотрудничества США с Арменией и Азербайджаном, заявил Трамп. Сроки вступления изменений в силу и порядок управления маршрутом не уточняются.

«Зангезурский коридор теперь будет носить название „Маршрут Трампа“. Взаимодействие в рамках этого коридора с Соединенными Штатами Америки должно продлиться 99 лет», — рассказал лидер США.

Кроме того, Ильхам Алиев и Дональд Трамп подписали меморандум о взаимопонимании. Он подразумевает создание стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства между Баку и Вашингтоном.

Стратегическое партнерство Азербайджана и США будет охватывать три направления: региональные связи, включая энергетику, торговлю и транзит; инвестиции, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру; сотрудничество в сфере безопасности, включая продажи в оборонной сфере и борьбу с терроризмом.

Также США отменяют ограничения на свое военное сотрудничество с Азербайджаном, заявил Трамп.

«Мы также снимаем ограничения на военное сотрудничество между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки», — отметил президент США.

Что еще сказал Трамп на встрече

Трамп затронул тему конфликта на Украине и встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Россия и Украина приближаются к урегулированию конфликта, заявил Трамп во время трехсторонней церемонии в Белом доме. По словам американского лидера, за последнее время произошло много событий, которые помогут продвинуть этот процесс.

«Я думаю, что мы близки к этому», — ответил Трамп на вопрос о перспективах мирного урегулирования на Украине.

При это Трамп заявил, что Вашингтон предлагает и уступки территории Киевом, и возвращение части районов Украины Россией. По его словам, Штаты учитывают вопрос территорий, «за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет», и принимают его во внимание.

Читайте также:

Трамп, Клинтон, Буш: кто из элиты побывал на острове педофилов Эпштейна

Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа

Лукашенко уходит? Кто будет следующим президентом Белоруссии, кандидаты

Азербайджан
Армения
США
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно принимать лекарства, чтобы не навредить здоровью
Российские военные взяли в «мешок» отряд ВСУ под Волчанском
Марочко заявил, что ВСУ пытались пробраться в Курскую область по реке
«Я сказал, он делает»: Трамп высказался о Зеленском и переговорах
Военнблогер рассказал о планах ВСУ снова зайти в Курскую область
Стало известно, что обсудит Трамп с Путиным на Аляске
Алиев и Пашинян захотели выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Зеленский неожиданным образом отреагировал на встречу Путина и Трампа
Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Ростове-на-Дону
Петербурженка убила своего сына, а затем себя
Встреча Трампа, Алиева и Пашиняна: чем завершилась, что подписали, итоги
Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС
Россия запросила у Минздрава Турции информацию об отравлении россиян
США могли выдворить Овечкина и игроков НХЛ в 2024 году
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 9 августа, наконец-то облегчение
Посол Украины озвучил мысли по поводу территориальных уступок России
Стрелок устроил пальбу на территории университета
Лопес, Киркоров, Лазарев: кого из звезд не пускали в элитные места
Ушаков назвал место, где может пройти встреча Путина и Трампа после Аляски
«Важный саммит»: Ушаков подтвердил встречу Путина и Трампа на Аляске
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.