Встреча Трампа, Алиева и Пашиняна: чем завершилась, что подписали, итоги

Президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в Белом доме. Что об этом известно, что обсуждали, какие документы подписали?

Итоги встречи Трампа, Алиева и Пашиняна

Армения и Азербайджан заключили соглашение, в рамках которого Баку и Ереван заявляют о приверженности полному и бессрочному прекращению огня, сообщил Трамп. Американский политик отметил, что впредь страны обязуются открыть между друг другом торговлю, путешествия и дипломатические отношения.

«Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения», — заявил Трамп на церемонии подписания договоренности между Баку и Ереваном в Белом доме.

Также Трамп, Алиев и Пашинян подписали совместную декларацию о прекращении конфликта между Ереваном и Баку. Мероприятие прошло в Белом доме.

«Нам наконец удалось заключить мир», — сказал американский лидер, отметив, что стороны долгое время находились в конфликте.

При этом Зангезурский коридор переименуют в «Маршрут Трампа» в рамках сотрудничества США с Арменией и Азербайджаном, заявил Трамп. Сроки вступления изменений в силу и порядок управления маршрутом не уточняются.

«Зангезурский коридор теперь будет носить название „Маршрут Трампа“. Взаимодействие в рамках этого коридора с Соединенными Штатами Америки должно продлиться 99 лет», — рассказал лидер США.

Кроме того, Ильхам Алиев и Дональд Трамп подписали меморандум о взаимопонимании. Он подразумевает создание стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства между Баку и Вашингтоном.

Стратегическое партнерство Азербайджана и США будет охватывать три направления: региональные связи, включая энергетику, торговлю и транзит; инвестиции, включая искусственный интеллект и цифровую инфраструктуру; сотрудничество в сфере безопасности, включая продажи в оборонной сфере и борьбу с терроризмом.

Также США отменяют ограничения на свое военное сотрудничество с Азербайджаном, заявил Трамп.

«Мы также снимаем ограничения на военное сотрудничество между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки», — отметил президент США.

Что еще сказал Трамп на встрече

Трамп затронул тему конфликта на Украине и встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Россия и Украина приближаются к урегулированию конфликта, заявил Трамп во время трехсторонней церемонии в Белом доме. По словам американского лидера, за последнее время произошло много событий, которые помогут продвинуть этот процесс.

«Я думаю, что мы близки к этому», — ответил Трамп на вопрос о перспективах мирного урегулирования на Украине.

При это Трамп заявил, что Вашингтон предлагает и уступки территории Киевом, и возвращение части районов Украины Россией. По его словам, Штаты учитывают вопрос территорий, «за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет», и принимают его во внимание.

