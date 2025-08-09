«Обмен территорий»: Трамп рассказал, что США предлагают России и Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предлагает и уступки территории Киевом, и возвращение части районов Украины Россией. По его словам, Штаты учитывают вопрос территорий,«за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет», и принимают его во внимание,

Мы рассчитываем на то, что некоторые из них будут возвращены, [произойдет] некоторый обмен. Это сложный вопрос. Произойдет обмен территориями на благо обеих [сторон]. Мы расскажем об этом позже, сегодня или завтра, — констатировал Трамп.

При этом он добавил, что «Зеленский должен быть готов что-то подписать».

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков указал, что Вашингтон и Москва договорились о встрече лидеров в ближайшие дни, в ходе визита в Москву спецпосланник главы США Стив Уиткофф затрагивал вопрос о проведении трехсторонней встречи с Украиной. Москва, добавил он, оставила предложение Вашингтона без комментариев.

Тем временем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предположил, что устранение глубинных причин конфликта является ключевым условием для достижения устойчивого мира на Украине. Вашингтону следует перестать рассматривать ситуацию как двустороннее противостояние между Москвой и Киевом, подчеркнул он.