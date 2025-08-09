Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 00:35

«Обмен территорий»: Трамп рассказал, что США предлагают России и Украине

Трамп: США предлагают уступки территорий Украиной и возвращение части районов РФ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предлагает и уступки территории Киевом, и возвращение части районов Украины Россией. По его словам, Штаты учитывают вопрос территорий,«за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет», и принимают его во внимание,

Мы рассчитываем на то, что некоторые из них будут возвращены, [произойдет] некоторый обмен. Это сложный вопрос. Произойдет обмен территориями на благо обеих [сторон]. Мы расскажем об этом позже, сегодня или завтра, — констатировал Трамп.

При этом он добавил, что «Зеленский должен быть готов что-то подписать».

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков указал, что Вашингтон и Москва договорились о встрече лидеров в ближайшие дни, в ходе визита в Москву спецпосланник главы США Стив Уиткофф затрагивал вопрос о проведении трехсторонней встречи с Украиной. Москва, добавил он, оставила предложение Вашингтона без комментариев.

Тем временем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предположил, что устранение глубинных причин конфликта является ключевым условием для достижения устойчивого мира на Украине. Вашингтону следует перестать рассматривать ситуацию как двустороннее противостояние между Москвой и Киевом, подчеркнул он.

Дональд Трамп
США
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно принимать лекарства, чтобы не навредить здоровью
Российские военные взяли в «мешок» отряд ВСУ под Волчанском
Марочко заявил, что ВСУ пытались пробраться в Курскую область по реке
«Я сказал, он делает»: Трамп высказался о Зеленском и переговорах
Военнблогер рассказал о планах ВСУ снова зайти в Курскую область
Стало известно, что обсудит Трамп с Путиным на Аляске
Алиев и Пашинян захотели выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Зеленский неожиданным образом отреагировал на встречу Путина и Трампа
Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Ростове-на-Дону
Петербурженка убила своего сына, а затем себя
Встреча Трампа, Алиева и Пашиняна: чем завершилась, что подписали, итоги
Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС
Россия запросила у Минздрава Турции информацию об отравлении россиян
США могли выдворить Овечкина и игроков НХЛ в 2024 году
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 9 августа, наконец-то облегчение
Посол Украины озвучил мысли по поводу территориальных уступок России
Стрелок устроил пальбу на территории университета
Лопес, Киркоров, Лазарев: кого из звезд не пускали в элитные места
Ушаков назвал место, где может пройти встреча Путина и Трампа после Аляски
«Важный саммит»: Ушаков подтвердил встречу Путина и Трампа на Аляске
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.