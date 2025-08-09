Трамп рассказал о перспективах урегулирования конфликта на Украине Трамп: Россия и Украина приближаются к прекращению конфликта

Россия и Украина приближаются к урегулированию конфликта, заявил президент США Дональд Трамп во время трехсторонней церемонии в Белом доме с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По словам американского лидера, за последнее время произошло много событий, которые помогут продвинуть этот процесс.

Я думаю, что мы близки к этому, — ответил Трамп на вопрос о перспективах мирного урегулирования на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, белорусским лидером Александром Лукашенко и премьер‑министром Индии Нарендрой Моди, сообщила пресс-служба Кремля. Во всех беседах российский лидер рассказал об итогах визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

Также стало известно, что Трамп рассматривал Рим в качестве возможной площадки для проведения переговоров с Путиным. Хозяин Белого дома уже обсудил такую возможность с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

При этом российская сторона категорически отвергла идею проведения встречи президентов России и США в Риме. Выбор этой локации вызвал возражения у Москвы из-за поддержки итальянскими властями Украины.