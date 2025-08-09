Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 00:24

Трамп рассказал о перспективах урегулирования конфликта на Украине

Трамп: Россия и Украина приближаются к прекращению конфликта

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Joyce N. Boghosian/US White House via Global Look Press

Россия и Украина приближаются к урегулированию конфликта, заявил президент США Дональд Трамп во время трехсторонней церемонии в Белом доме с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По словам американского лидера, за последнее время произошло много событий, которые помогут продвинуть этот процесс.

Я думаю, что мы близки к этому, — ответил Трамп на вопрос о перспективах мирного урегулирования на Украине.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, белорусским лидером Александром Лукашенко и премьер‑министром Индии Нарендрой Моди, сообщила пресс-служба Кремля. Во всех беседах российский лидер рассказал об итогах визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву.

Также стало известно, что Трамп рассматривал Рим в качестве возможной площадки для проведения переговоров с Путиным. Хозяин Белого дома уже обсудил такую возможность с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

При этом российская сторона категорически отвергла идею проведения встречи президентов России и США в Риме. Выбор этой локации вызвал возражения у Москвы из-за поддержки итальянскими властями Украины.

Дональд Трамп
США
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как правильно принимать лекарства, чтобы не навредить здоровью
Российские военные взяли в «мешок» отряд ВСУ под Волчанском
Марочко заявил, что ВСУ пытались пробраться в Курскую область по реке
«Я сказал, он делает»: Трамп высказался о Зеленском и переговорах
Военнблогер рассказал о планах ВСУ снова зайти в Курскую область
Стало известно, что обсудит Трамп с Путиным на Аляске
Алиев и Пашинян захотели выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Зеленский неожиданным образом отреагировал на встречу Путина и Трампа
Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Ростове-на-Дону
Петербурженка убила своего сына, а затем себя
Встреча Трампа, Алиева и Пашиняна: чем завершилась, что подписали, итоги
Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС
Россия запросила у Минздрава Турции информацию об отравлении россиян
США могли выдворить Овечкина и игроков НХЛ в 2024 году
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 9 августа, наконец-то облегчение
Посол Украины озвучил мысли по поводу территориальных уступок России
Стрелок устроил пальбу на территории университета
Лопес, Киркоров, Лазарев: кого из звезд не пускали в элитные места
Ушаков назвал место, где может пройти встреча Путина и Трампа после Аляски
«Важный саммит»: Ушаков подтвердил встречу Путина и Трампа на Аляске
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.