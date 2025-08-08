Трамп заявил о готовности Армении и Азербайджана прекратить огонь Трамп: Армения и Азербайджан привержены к прекращению огня

Армения и Азербайджан заключили соглашение, в рамках которого Баку и Ереван заявляют о приверженности полному и бессрочному прекращению огня, сообщил президент США Дональд Трамп, передает Reuters. Также американский политик отметил, что впредь страны обязуются открыть между друг другом торговлю, путешествия и дипломатические отношения.

Армения и Азербайджан обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю, путешествия и дипломатические отношения, — заявил Трамп на церемонии подписания договоренности между Баку и Ереваном в Белом доме.

Ранее президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о прекращении конфликта между Ереваном и Баку. Мероприятие прошло в Белом доме.

10 июля президент Азербайджана провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы делимитации границ во время переговоров в Абу-Даби. Они также затронули темы открытия и развития Зангезурского коридора и парафирования мирного соглашения.